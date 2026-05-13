Los signos que tendrán un fuerte cambio en las emociones en mayo

La llegada de la Luna Llena en Tauro provocará un profundo cambio emocional en millones de personas que representan a algunos de los signos del zodíaco según lo expresado por el horóscopo.

Este proceso será clave para que las personas afectadas puedan analizar que es lo que desean construir a mediano y largo plazo a partir de este mes de mayo y se posiciona como una alternativa de cambios reales.

Al menos 6 de los 12 signos del zodíaco podrán identificar que tipo de relaciones desean construir y que tipo de vìnculos desean sostener, pero no llevarán a cabo una serie de cambios escandalosos.

Cuáles son los signos afectados

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): Las personas de este signo buscarán situaciones que le aporten mucha tranquilidad y vínculos que les permitan descansar sin miedo a que todo pueda cambiar de un momento hacia el otro.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre): Durante el proceso de la Luna Nueva en Tauro se activarán las relaciones y cómo pueden afectar los vínculos luego meses de protegerse, controlar o de vivir las emociones siempre desde la intensidad extrema.

Los signos que pueden tener un cambio fuerte en las emociones.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): A lo largo de esta jornada, la Luna Nueva permitirá que se abran emocionalmente, que puedan dejar atrás las relaciones y empezarán a entender que la paz será sobrepensar cada conversación, cada señal o cada emoción.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio): Estas personas empezarán a contar con relaciones más tranquilas, amistades más sinceras y van a sentir mucho más claro quienes son las personas que forman parte de la vida emocional.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo): Aprovecharán esta Luna Nueva para poder salir de relaciones confusas, ambiguas y que les permitan buscar situaciones que sean mucho más simples y reales. Habrá un cambio en la cabeza de las personas con mayor claridad emocional.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero): esta Luna Nueva puede ser el inicio de una etapa emocional muchísimo más sana para ti si dejas de relacionarte únicamente desde el deber y empiezas a hacerlo también desde el deseo, desde la calma y desde lo que te hace sentir bien de verdad.