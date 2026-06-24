Mercurio retrógrado y Luna llena en Capricornio: ¿Cómo afecta a los signos durante el cierre de junio?

El cielo se prepara para un cierre de junio verdaderamente intenso y transformador a nivel astral. Los últimos días del mes funcionan como la antesala perfecta para los movilizados meses de julio y agosto, abriendo un escenario cósmico que exige adultez, claridad y una enorme responsabilidad emocional en cada una de nuestras decisiones cotidianas.

Este escenario representa un llamado definitivo a la madurez colectiva en la comunidad. La entrada del Sol a Cáncer, junto con el solsticio de invierno, instaló un nuevo contexto energético ideal para afrontar cambios importantes y hacernos cargo de nuestro propio destino antes de que termine el mes.

El impacto de la Luna en Escorpio





El panorama astral se vuelve sumamente introspectivo a partir de este miércoles 24 de junio, cuando la Luna en Escorpio ingresa con fuerza, perdiendo por completo el interés por quedar bien que caracteriza a otros signos.

El Sol en Cáncer realiza un aspecto armónico con esta posición y con el Nodo Norte en Piscis, promoviendo una profunda sanación emocional y buscando la paz interna, familiar y con la propia historia.

Sin embargo, la energía escorpiana se opondrá a Quirón en Tauro, lo que podría remover viejos temas de salud o vulnerabilidad para los signos fijos como Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, volviendo a esta jornada excelente para trabajar duelos y procesos de desapego.

La sugerencia del cosmos para transitar las próximas horas es soltar aquello que no pudo ser y hacer las paces de forma definitiva con las emociones.

Conversaciones incómodas, pero necesarias





Esta potente configuración dispara las contradicciones cósmicas en el universo. Mientras Venus en Leo conecta de forma excelente con Saturno en Aries, otorgando estructura, el Sol en Cáncer genera tensión con Neptuno, provocando cansancio o la caída de ciertas ilusiones en el ámbito laboral.

Es común sentir la necesidad de avanzar sin saber hacia dónde, aunque el clima es ideal para tener conversaciones maduras sobre dinero, compromisos y límites.

Al mantenerse la vibración escorpiana, se recomienda evitar por completo los espacios con multitudes, ya que la sensibilidad estará a flor de piel.

Alivio astral y perspectiva





La Luna en Sagitario aporta un alivio pasajero y una atmósfera notablemente más ligera y dinámica para comenzar el fin de semana. Al conectar directamente con Saturno y Plutón, el panorama favorece la expansión mental y la liberación de tensiones acumuladas en la rutina.

Se transforma en una etapa ideal para compartir ideas, dar clases, realizar transmisiones en vivo o estudiar. El cielo invita a cambiar el foco y mirar las complejidades cotidianas desde una perspectiva más optimista y agradecida.

La Luna en Sagitario aporta un alivio pasajero y una atmósfera notablemente más ligera y dinámica para comenzar el fin de semana.

El freno comunicativo de Mercurio





El gran evento que sacudirá la comunicación llega cuando el planeta del pensamiento comienza a estacionarse antes de su retrogradación formal.

Cuando Mercurio frena su marcha, su energía se siente con el doble de intensidad, volviendo el plano mental caótico o sumamente emocional.

Es el típico momento del cierre de junio donde se pierden las llaves, se confunden mensajes o surgen malentendidos familiares. El horóscopo aconseja pensar dos veces antes de hablar o comunicar tus necesidades al entorno.

Mente acelerada y cambio de ritmo





El ritmo colectivo se acelera de golpe cuando Marte abandona la lentitud de Tauro e ingresa oficialmente a Géminis, multiplicando las ideas y las decisiones rápidas, aunque el riesgo de dispersión es sumamente alto.

Simultáneamente, la Luna entra en su fase de vacío, por lo que no se recomienda iniciar proyectos importantes y se debe cuidar la energía para no intentar hacer muchas tareas al mismo tiempo sin terminar ninguna. En el plano macro, este tránsito puede activar fuertes tensiones en redes sociales.

Mercurio retrógrado y Luna llena





Se perfecciona el gran evento del mes con la Luna Llena en Capricornio, en tensión con su propio regente, Saturno, y con Neptuno.

Este fenómeno coincide con el inicio formal de Mercurio retrógrado en Cáncer, un proceso que obligará a todos los signos a revisar decisiones emocionales del pasado, evaluar si confunden protección con control y rendir cuentas ante la realidad material y profesional, exigiendo responsabilidad absoluta sobre los resultados.

"Esta es una Luna llena para hacerse cargo de la vida. Si bien no somos culpables de nuestras heridas, sí somos responsables de sanarlas. Capricornio va a preguntar qué vas a hacer con lo que sentís, no cómo te sentís", sostienen los expertos en el tema.

La llegada de Júpiter a Leo





Finalmente, el período se despide por lo alto con el ingreso de Júpiter al signo de Leo, marcando el inicio de una nueva etapa de expansión creativa y expresión personal.

Tras la seriedad y el balance que exigió la Luna llena anterior, el cielo cambia por completo de color. El universo nos invita a capitalizar lo ordenado y recordar que el propósito final también es brillar, disfrutar y crecer de cara al próximo mes.