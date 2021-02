El 23 de febrero de 2019 encontraron el cuerpo de Natacha Jaitt sobre una cama en el Complejo Xanadú Eventos, ubicado en Benavídez, y según su familia las circunstancias y la investigación sobre su muerte no fueron claras y siguen reclamando justicia por la mujer.

La hija de la ex conductora, Antonella de 22 años declaró que después de tanto tiempo de la muerte de su mamá "abrieron parcialmente la tablet" y que "presentaron todo lo que había que presentar ante la justicia". Incluso "el informe de un cardiólogo, que avala que mi mamá no tenía ningún problema del corazón, como tanto se ha dicho".

Por otro lado, la joven declaró: "La causa de mi mamá lamentablemente está parada y no nos dan espacio para seguir apelando, no nos han llamado para ver qué se abrió parcialmente de la tablet."

Con respecto a la situación familiar, la joven modelo añadió: "Mi hermano (Valentino) con 14 años está destruido, no sabe qué le pasó a su mamá y no olvidemos que el también perdió a su papá. Entonces, no saber qué pasó, más la foto que estuvo dando vueltas por todos lados por la que ya hicimos las respectivas denuncias."

"Por lo que estoy luchando ahora es porque se sepa la verdad, cómo fue que esa noche ella terminó su vida en una cama." y sostiene que a su mamá "la mataron", añadió Antonella.

Con respecto a las pruebas sobre qué pasó esa noche señaló que tiene "todas las cámaras de seguridad, menos dos" lo que le parece "bastante raro" y que en las grabaciones se ve cómo limpian la escena del crimen y que salen con dos botellas de champán de una habitación.

"Como mujer estoy muy dolida, porque no sé qué pasó esa noche, todavía no puedo entender como mi mamá entra a un lugar y después de dos horas está muerta.", concluyó la joven.