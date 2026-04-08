Se celebran los 100 años de Villa La Florida: el cronograma de festejos

Los festejos por el 100º aniversario de Villa La Florida se llevarán adelante el domingo 12, con el tradicional desfile de instituciones locales, feria de emprendedores y stands gastronómicos. Tendrá una nueva edición del festival Somos Quilmes, con shows artísticos y música en vivo, que contará con el cierre a pura cumbia con La Sonora Master.



La jornada comenzará con el desfile de escuelas, instituciones y organizaciones de Villa La Florida, que se realizará sobre la avenida 844 y calle 876; mientras que a partir de las 13.30, quedarán habilitadas la feria de emprendedores y el pasillo gastronómico, con una variada oferta de productos, a precios accesibles para todos los bolsillos.



A su vez, en el escenario montado en la avenida 844 y Camino General Belgrano, se desarrollarán las presentaciones de artistas y bandas locales en vivo, cuyo final estará a cargo de La Sonora Master. Previamente, los asistentes podrán disfrutar de la murga Los Autentikos de Quilmes; la banda de la Escuela Nº 23; el Ballet Folclórico de Talleres Barriales del Centro de Jubilados General Belgrano, de Villa La Florida; Juan Carlos Kreik; Cordero Atado; La Vuelta; Damián Tritta; Los Huayras del Monte; Belugaskan; Ballet Sayani, y Fusión Santafesina.



La actividad está organizada por la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida con el acompañamiento del Municipio de Quilmes, y contará con el cumplimiento de todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.