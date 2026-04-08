Se celebran los 100 años de Villa La Florida: el cronograma de festejos
Tendrá una nueva edición del festival Somos Quilmes, con shows artísticos y música en vivo, que contará con el cierre a pura cumbia con La Sonora Master.
Los festejos por el 100º aniversario de Villa La Florida se llevarán adelante el domingo 12, con el tradicional desfile de instituciones locales, feria de emprendedores y stands gastronómicos. Tendrá una nueva edición del festival Somos Quilmes, con shows artísticos y música en vivo, que contará con el cierre a pura cumbia con La Sonora Master.
La jornada comenzará con el desfile de escuelas, instituciones y organizaciones de Villa La Florida, que se realizará sobre la avenida 844 y calle 876; mientras que a partir de las 13.30, quedarán habilitadas la feria de emprendedores y el pasillo gastronómico, con una variada oferta de productos, a precios accesibles para todos los bolsillos.
A su vez, en el escenario montado en la avenida 844 y Camino General Belgrano, se desarrollarán las presentaciones de artistas y bandas locales en vivo, cuyo final estará a cargo de La Sonora Master. Previamente, los asistentes podrán disfrutar de la murga Los Autentikos de Quilmes; la banda de la Escuela Nº 23; el Ballet Folclórico de Talleres Barriales del Centro de Jubilados General Belgrano, de Villa La Florida; Juan Carlos Kreik; Cordero Atado; La Vuelta; Damián Tritta; Los Huayras del Monte; Belugaskan; Ballet Sayani, y Fusión Santafesina.
La actividad está organizada por la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida con el acompañamiento del Municipio de Quilmes, y contará con el cumplimiento de todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.