Carlitos Balá se caracterizó toda la vida por ser una persona llena de vitalidad, que disfruta de divertirse y hacerle pasar un buen momento a los demás, y por ser muy agradecido con sus seguidores por el inconmesurable cariño que le han brindado desde sus inicios hasta el día de hoy.

Gracias a sus chistes, sus gestos, sus gags, y mucho más, el cómico logró entretener a millones de espectadores ya sea en radio, en el teatro, en cine y en la tele.

El 13 de agosto llegará a la edad de los 96 años, pero para sus fieles admiradores, el espítiru carismático de Carlos Salim Balá no envejecerá nunca. Basta con entrar a la red social de Instagram y encontrarse con su perfil actualizado para comprender que el ídolo popular tiene ánimos de compartir mucho más con sus fans de todas las edades.

Pocas semanas atrás, el integrante del trío cómico Balá, Marchesini y Locati llevó tranquilidad a la comunidad virtual y anunció con un emotivo posteo haber recibido junto a su esposa Martha Venturiello la vacuna de inmunización contra el coronavirus, lo cual le valió de cientos de miles de "corazones" y mensajes de aliento de usuarios y famosos, como la cantautora infantil "Panam" o el humorista José María Listorti.

Son infaltables las publicaciones rememorando sus mejores sketchs, que ponen a varios melancólicos. También gusta de celebrar fechas festivas o de compartir calurosos saludos a su familia. En tanto, demuestra con mensajes de afecto que sigue manteniendo un vínculo de estrecha amistad con Laura Franco, "Panam", su joven admiradora y colega en numerosos shows del "Panam y circo".

"El más grande cómico y actor para niños", como se describe en su biografía de Instagram, compartió también en su perfil un video de Tik Tok de la productora y actriz en el que relata cómo se conocieron: "Algo que me preguntan siempre es cómo conocí a Carlitos Balá. Les cuento: hace 10 años, cuando cumplía 10 años en el infantil, quería llamarlo para que participe en uno de mis shows. No me animaba y mi marido me empujó para que me decidiera. Lo llamo, y me invitó a la casa a tomar un café con chocolate con Martita. ¡Casi me muero de la emoción! Yo le llevé una carta con todos mis sentimientos, porque lo miraba desde chiquita, le dejé chupete, lo amaba. En ese momento, lo invité, y no solo accedió a estar en el show, sino que accedió a cantar una canción que escribí sobre la amistad incondicional. Para mí, fue uno de los premios más grandes que me dio la vida homenajear a este maestro de la risa y del humor", relata Panam, quien no deja de expresar su admiración por el creador del "chupetómetro".

Así todo, es en su cuenta oficial de Facebook donde Carlitos Balá mantiene una interacción más fluida con sus fanáticos. El pasado sábado 11 de julio, día en el que la Selección Argentina se consagró campeona de la Copa América en un "Maracanazo" histórico, el humorista e hincha declarado de Chacarita no dejó pasar la oportunidad para escribir unas palabras de aliento a los jugadores y mostrarse más argentino que nunca.

.

Carlitos Balá, el más querido por los chicos de todas las edades

Resulta difícil creerlo, pero así lo confió una y mil veces: durante su juventud, Carlitos fue un pibe muy tímido. Su método para vencer esa barrera y dedicarse de lleno a lo que desde muy pequeño le apasionó fue infalible y único. La línea 39 de colectivo se había convertido en su principal escenario para ensayar chistes y vencer aquel complejo.

En su libro Aquí llegó Balá: la fabulósica vida de Carlitos, el humorista cuenta su vida, infancia, juventud y su consagración como artista popular.

Una vez reunido el coraje, se envalentonó al mágico universo del éter, la radio, donde incursionó con otra identidad, para que su padre -por entonces fiel oyente, al igual que muchos- no lo reconociera. Y es que tenía miedo a que su familia reaccionara de mal modo a su pasión por el humor, rubro donde había demostrado tener talento.

Con los años, esa segunda barrera logró ser obstaculizada, y continuó su carrera a la par de dos grande compañeros: Jorge Marchesini y Alberto Locati. El trío cómico, formado en 1958, fue furor. Juntos adquirieron una gran popularidad y participaron en El show de Andy Russell, y luego protagonizaron ¡Qué plato!.

Carlitos Balá en "Canuto Cañete y los 40 ladrones" (1964). Fuente: (Facebook)

Desde 1960, ya de forma individual, logró posicionarse en la agenda mediática. Escribieron para él Gerardo Sofovich (Balamicina), Abel Santa Cruz (El soldado Balá), Aldo Cammarota (El flequillo de Balá), Mesa, Basurto y Garaycochea (El clan Balá) y muchas otras firmas de renombre a lo largo de su extensa trayectoria. Hizo Balabasadas en el programa Sábados Circulares, de Nicolás Mancera y tuvo su propio circo (El circo mágico de Carlitos Balá). Mientras tanto comenzó su filmografía. A partir de Canuto Cañete, conscripto del siete, que tuvo diferentes versiones, participó en 18 películas hasta la fecha. Entre otras El tío disparate, Esto es alegría y ¡Qué linda es mi familia!.

Para entonces, ya había consolidado su propia marca registrada en base a su nombre, su apariencia (su clásico flequillo), y varias frases "celebérrimas" que repetía en gags como: "Más rápido que un bombero", "Zazaza zazaza", "¿Un gestito de idea?", o "¿Mamá, cuándo nos vamo'?". También se volvió famoso por su invento para que los niños dejaran el chupete, invitándolos a su show a depositarlos en una especie de máquina conocida como "el chupetómetro".

Con los años, Carlitos no pudo desapegarse de la fama y el cariño de su gente, logrando que en numerosas oportunidad lo reconocieran como un ícono de la comedia y del entretenimiento infantil.

El 11 de diciembre del 2009 la Legislatura porteña lo declaró Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad. La pizzería Imperio de la Pizza lo homenajeó con una estatua en su entrada, donde se lo ve haciendo su gesto característico. El 22 de mayo de 2011, el showman obtuvo un reconocimiento a la trayectoria en los Martín Fierro, y ese mismo año, la línea 39 de colectivos decidió plotear los vidrios de sus colectivos como regalo a su cumpleaños número 86.

.

En 2016, a los 91 años, fue recibido por el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano y declarado en Roma "Embajador de la Paz". También se le rindió tributo en 2017 en ShowMatch (El trece), uno de los programas de entretenimiento con mayor rating por entonces.

Carlitos Balá en el Vaticano junto a el Papa Francisco, noviembre de 2016. Fuente: (DYN)

En marzo de 2019 en el barrio Alberti de Ituzaingó, el arquitecto Ruben Díaz inauguró la obra Arco del Triunfo de Carlitos Balá. Asimismo, Panam le dedicó el Martín Fierro por su participación en los vídeos musicales de su programa y el sus obras de teatro.

El año pasado, por motivos de su cumpleaños número 95 en plena pandemia, varios referentes del mundo infantil lo homenajearon desde sus casas con un video que repasa las frases célebres y trayectoria del animador.