A través de la disposición 4713/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) prohibió la comercialización en toda la Argentina de un embutido.

Se trata del “Salame picado grueso”, marca La Técnica. La medida afecta a todo producto en cuyo rótulo se indique el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) número 21-024237 y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) número 21-0656526.

