La jueza federal Marta Yañez, a cargo de la investigación del naufragio del ARA San juan, sostuvo hoy que "a la causa no le conviene el reflotamiento" del submarino "porque lo pueden perjudicar o romper".

Si se decidiera llevar a cabo una operación de rescate habrá que hacer un "estudio fáctico muy serio por los riegos que conlleva", apuntó a la radio Mitre.



La magistrada a cargo del juzgado federal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, admitió que "puede ser que desde otro punto de vista, de los familiares, se solicite hacerlo y ahí sí sería decisión del Gobierno".



Señaló que la causa tiene "tres querellas de familiares y al fiscal" que podrían pedir la operación de rescate, pero aclaró que mientras no haya un pedido formal se va a "hacer un estudio de factibilidad muy serio que lleve a analizar los riesgos y los costos que acarrearía".



Además habrá que ver "quién estaría en condiciones" de encarar la tarea, agregó.



Oliver Plunkett, el presidente de la empresa Ocean Infinity, que buscó y halló al San Juan, aseguró el domingo que sería "muy compleja" y "arriesgada" una operación para reflotar al submarino, cuyos restos están a 907 metros de profundidad en el Mar Argentino, a unos 500 kilómetros de las costas patagónicas.



La estadounidense Ocean Infinity había sido contratada por el Gobierno para buscar al submarino, cuya última comunicación con tierra había sido el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo.



La jueza Yañez indicóque al cabo de un año de instrucción, la causa a su cargo tiene "información y testimonios suficientes, con 15 cuerpos" que incluyen documentación requisada en allanamientos.



"Todo esto lo hicimos con la visión de máxima de no encontrarlo, pero este hallazgo es fundamental porque arrojará mayor certeza en las hipótesis", señaló.



"Nunca nos resignamos a no encontrarlo y ahora será una prueba fundamental, por el estado en que quedó y las circunstancias del lecho marino", puntualizó la magistrada.