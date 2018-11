Familiares de los tripulantes del submarino " ARA San Juan" criticaron el accionar de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por no dejarles ver las fotos que ya forman parte de la causa. "Todos merecemos saber qué es lo que pasó", sostuvieron. Según trascendió, la Justicia ya tiene en su poder cerca de 67 mil fotos que brindó la empresa Ocean Infinity, encargada de encontrar el navío.

"No estoy muy conforme. Nos enteramos por los medios de que la jueza fue al Edificio Libertad a buscar una valija donde viene parte de la información y que ella la analizará y después verá qué es lo que se libera", contó Zulma Sandoval, madre del tripulante Celso Vallejos.

En esa línea afirmó que todos los familiares "deben saber qué es lo que pasó" y agregó que "no nos podemos quedar tranquilos sin saber nada". Además, sostuvo: "No entiendo estas cosas porque no he vivido esto y nunca hubiera querido vivir lo que estoy viviendo, pero a mí me parece raro que la jueza no nos quiera mostrar a los familiares las imágenes y videos".

Sandoval también se mostró a favor del reflotamiento del submarino al advertir que "sólo con unas fotos o un vídeo parece muy difícil poder determinar lo que sucedió". "A esta altura, uno sufre, a uno le hace mal, pero yo quiero saber; es mi hijo y creo que tengo el derecho y ellos tienen la obligación de mostrarme y saber lo que realmente pasó", aseveró.

La mamá del submarinista reconoció transitar días difíciles en esta primera semana del hallazgo y confesó que por su salud a veces intenta alejarse de la base naval, donde distintos familiares permanecen expectantes a distintas novedades, para encontrar contención en otras personas.

"El otro día tuve que ir al hospital, así que trato de estar más relajada y encontrar refugio con otra gente que no está en la misma situación que yo. Los que están en la base están igual o peor que yo, y necesito estar con alguien que no esté tan mal", concluyó. Por su parte, la jueza Yáñez se reunió con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y con el jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se centró en un doble objetivo: por un lado, acordar con la fuerza que no se filtre información y, por el otro lado, pedirle apoyo para recrear en una maqueta 3D el accidente del submarino, que perdió contacto el 15 de noviembre de 2017. En el Edificio Libertad, sede de la Armada, Yáñez recibió más fotografías y videos tomados por el ROV de la empresa estadounidense en la noche del viernes 16 de noviembre.

Una vez que los familiares veedores regresen de Sudáfrica, a donde el "Seabed Constructor" se dirige para su mantenimiento, tendrá todas las 67 mil imágenes y espera que la investigación avance con esa nueva información.