Por Matías Resano

@matiresano

Una anciana vive en estado de pánico luego de haber salvado su vida milagrosamente, tras ser sometida a golpes por su nuera, en la localidad bonaerense de Necochea. A pesar de que la propia víctima y los profesionales médicos que la asistieron comprobaron el ataque, e incluso en la vivienda de la acusada se halló una importante suma de dinero, las autoridades judiciales no dispusieron la detención de aquella, profundizando el temor de la indefensa abuela

En su casa de la ciudad balnearia de Necochea, Mabel Emilse Martín, de 77 años, recibió a su nuera, quien había acudido al domicilio con el fin de brindarle los cuidados que requiere una mujer de su edad, y principalmente hacerle compañía. Motivo que le había argumentado la visita a uno de sus cuñados, quien trabaja en un taller lindero a la propiedad, y que a los pocos minutos escuchó un grito de su madre.

"Mi hermano no le dio importancia porque no sintió otro ruido pero al rato la vio salir a mi cuñada toda ensagrentada. Ella le dijo que mi mamá se había caído", le relató a Crónica Milton, uno de los hijos de Mabel. En consecuencia, cuando el joven irrumpió en el hogar advirtió a su progenitora que yacía en el suelo, envuelta en un charco de sangre, mientras la nuera de esta juraba que cayó de la silla.

En este sentido, el ser querido de la anciana enfatizó que "mi hermano salió a la calle, con mi sobrino, a buscar una ambulancia, y cuando regresó vio a nuestra cuñada abalanzada sobre mi madre, colocándole un trapo en la boca". Mientras la sospechada brindaba todo tipo de excusas sobre las lesiones y el intento de colocarle un pañuelo por la vía oral, "los médicos nos preguntaron cómo fue el accidente porque las heridas eran compatibles con una agresión, no con una caída. Cuando mi mamá reaccionó nos dijo que la tiró y le estrelló la cabeza contra el piso en varias oportunidades", detalló Milton.

El informe suministrado por las autoridades médicas, sumado al testimonio de la víctima, implicó la intervención de la Comisaría 3a, de Necochea, y posteriormente de la UFI° 3. Las autoridades a cargo de la investigación determinaron el arresto de la acusada, luego de hallar una suma de 36 mil pesos y una cartera, bienes que pertenecían a la abuela.

No obstante, a los pocos días recuperó su libertad puesto que la imputación es por robo y lesiones leves, un delito excarcelable. Por esta razón, la familia de Mabel dice que "queremos que esta mujer esté presa, y que se investigue a mi hermano, el marido de ella, que es cómplice. Estamos esperando la actuación de la Justicia porque mi madre está muy asustada, y no quiere volver a su casa, tiene miedo, no quiere más estar sola".