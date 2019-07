Se registraron varios heridos por las condiciones en las que dejó las calles la nieve que azotó la provincia de Tierra del Fuego. Varias personas fueron víctimas de las calzadas resbaladizas y ya fueron internadas.



Según informaron medios locales un camionero falleció aplastado cuando su hijo intentó sacar su vehículo atascado por la cantidad de nieve acumulada.

La primera víctima registrada fue Héctor Maria Carrea, de 59 años, el camionero que murió aplastado por un camión que conducía su hijo en una estación de Padín, en la ciudad de Usuahia.

En tanto, otro hombre se cayó en el hielo en la calle Laserre cuando intentó subirse a un transporte y sufrió una grave lesión. El sujeto fue socorrido por bomberos tras caer violentamente y fue trasladado de inmediato al hospital, donde determinaron que presentaba una luxacion.

Al mismo tiempo, un taxista impactó contra una columna en la ruta N°3 que permite el ingreso a Las Barrancas. Allí, un corsa perdió el control debido al estado resbaladizo de la calzada, realizando un trompo para luego finalizar chocando contra el poste este jueves por la mañana. El conductor del rodado, Hugo Godoy de 38 años, debió ser hospitalizado con heridas de consideración.

Luego, y por la misma razón, un hombre chocó contra el mismo poste. Se trata de un empleado de de la secretaría de Hidrocarburos que se dirigía a las oficinas de Campamento YPF, que salió ileso de la colisión tras un trompo por el cual el rodado terminó impactando con su parte trasera, contra la misma columna.

En tanto, una combi que trasladaba trabajadores de Tecnomyl despistó en Río Grande como consecuencia del estado resbaladizo de la calzada. Los ocupantes sufrieron heridas de consideración.

Tres vuelcos y siete despistes por la nieve y el hielo en Chubut

Tres vuelcos y siete despistes se produjeron en pocas horas sobre la ruta nacional 3 entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves al norte de Comodoro Rivadavia, como consecuencia de la persistente nevada y la ola de frío polar en casi toda la provincia del Chubut que genera hielo y capas de nieve sobre la calzada.



La serie de accidentes fueron reportados por el jefe de la subcomisaría de Garayalde, Marcelo Luzio, aclaró que "por suerte no hubo heridos graves y todos pudieron ser socorridos, aunque es conveniente que la gente no viaje porque la ruta directamente no se ve bajo la nieve y es muy peligroso".



El suboficial mayor debió asistir y darle cobijo en ese humilde paraje ubicado 1600 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires a una pareja de turistas chilenos tras despistarse el auto en el que circulaban.



"Se despistaron y volcaron, por suerte sin consecuencias graves más que algunos golpes y tuvimos que contenerlos para que se recuperen el shock que sufrieron, mientras esperan que el seguro los asista", contó Luzio.



Este miércoles por la noche, además de los turistas, volcó una camioneta del ministerio de Educación de Chubut con cuatro ocupantes y esta madrugada ocurrió lo mismo con un camión.



A esos accidentes, hay que sumar siete despistes, hechos que según el policía "se producen porque los conductores no pueden ver los márgenes y pisan el cordón, incluso me pasó a mi que conozco mucho la zona".



El tramo más complicado es entre los kilómetros 1600 y 1750 sobre la ruta nacional 3, donde se ubican los parajes "Garayalde" y "Pico Salamanca" en cercanías de Comodoro Rivadavia.



En ese trecho nieva desde anoche, al igual que en gran parte de la geografía chubutense, tanto en el extremo sur como en la zona de la cordillera y la meseta de este distrito.