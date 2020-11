La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que "en el 30 por ciento de las relaciones de pareja hay situaciones de violencia de género", y destacó la importancia del abordaje "integral, interinstitucional e interjurisdiccional" de la problemática.



"Se estima que en el 30 % de las relaciones de pareja hay situaciones de violencia de género y por eso hay que dar respuestas y hay que incluir a los agresores", sostuvo Díaz.



"La violencia basada en cuestiones de género tiene que ver con un sistema de desigualdad estructural que venimos tratando de desarmar y son las que generan condiciones de las violencias", destacó.

.

Díaz, en declaraciones a radio Provincia, afirmó que el objetivo de su gestión es "hacer un abordaje integral a la cuestión de las violencias y de manera interinstitucional e interjurisdiccional".En ese sentido, agregó que"Hoy tenemos la mayoría de los programas apuntados hacia la violencia doméstica que es grave por supuesto, pero que queremos ampliar", reveló.

.

"Este año intervenimos en 80 femicidios desde nuestro equipo, con abogadas, psicólogos, que se conecta con familias y la justicia para que no pase como muchas veces donde no se carátula como corresponde", agregó."Lamentablemente, más del 70 % de esos casos no tiene denuncia previa y eso nos replantea como Estado por qué la persona no tuvo confianza para recurrir a un lugar donde ser escuchada", concluyó.