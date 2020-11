Ante la llegada de los meses más calurosos del año es necesario poner a punto los aparatos de aire acondicionado del hogar, para que además de optimizar su funcionamiento y alargar su vida útil, no se conviertan en un derroche de energía y una abultada boleta de electricidad. Mantener los equipos libres de suciedad y polvo toma especial importancia durante la pandemia de coronavirus, dado que estos, mediante sus filtros, pueden ayudar a controlar el ingreso de virus y bacterias a las casas, lo que favorece una mejor calidad del aire interior.

La limpieza de la pieza exterior, los filtros y la revisión de los niveles de gas refrigerante son los puntos más importantes del mantenimiento de un aire acondicionado. Los equipos que vienen de un período extenso de tiempo sin uso también pueden requerir una revisión general previa a la temporada. Para verificar el estado de un aparato los expertos aconsejan seguir una serie de pasos.

En primer lugar, es importante comprobar si las conexiones eléctricas que abastecen al aire acondicionado están en buen estado. Observar si los caños presentan un deterioro que pueda afectar el funcionamiento del aparato y chequear si la unidad emite ruido. Los aparatos actuales suelen ser muy silenciosos, por lo que un sonido que llame la atención puede indicar algún problema en los mismos.

¿Cuál es el cuidado que necesita la unidad interior del aire acondicionado?

La pieza que va ubicada dentro del hogar requiere de un mantenimiento sencillo que puede realizar el propio usuario. El trabajo consiste en realizar primero una limpieza superficial del split para evitar la proliferación de bacterias y la acumulación de polvo. Para esto, es conveniente utilizar productos específicos que no posean ingredientes abrasivos, ya que pueden dañar el material del aparato. Lo ideal es aplicar una mezcla de agua y jabón aplicada con un trapo húmedo, no mojado, y con el equipo apagado y desenchufado.

.

Luego, se puede pasar a la limpieza de los filtros, piezas que suelen acumular desde polvo hasta partículas en suspensión y bacterias. Cuando esto ocurre en exceso, se generan pelusas que pueden restringir el flujo de aire, causando un sobre esfuerzo de la unidad y, en consecuencia, un mayor consumo eléctrico. Se recomienda limpiar los filtros al inicio de cada verano y luego mensualmente. Solo hay que abrir la tapa del aire acondicionado, extraer las placas y limpiar con aspirador o agua fría. No es aconsejable aplicar productos químicos y se deben secar lejos de la luz solar, que puede deformar la estructura. Una vez que estén completamente secos, se pueden volver a colocar en su lugar.

El uso continuado de los aparatos y el paso del tiempo pueden causar obstrucciones no tratables con una simple limpieza. En este caso, es necesario comprar nuevos filtros para garantizar un filtrado óptimo del aire. Por otro lado, la utilización de aparatos en modo frío puede generar un proceso de evaporación interno que hace que se vayan acumulando gotas de agua dentro del sistema.

Para deshacerse de ellas existe el desagüe, un tubo fino por el que cae el agua por su propio peso. Cuando esta pieza no es limpiada en cierto tiempo, el líquido acumulado puede provocar malos olores, aparición de bacterias o interferir con el buen funcionamiento del aire acondicionado. Entonces, si se observa que el desagüe no trabaja como debería es porque necesita algo de mantenimiento. Para solucionarlo hay dos opciones: una consiste en soplar con fuerza por el tubo, aunque en ciertos aparatos más centralizados, el acceso a este tubo puede ser complicado. Si no es posible y la falla continúa, la otra alternativa es consultar con un técnico profesional, quien puede ayudar a resolver si el tubo debe ser reemplazado o solo requiere de una reparación.

La limpieza de los filtros resulta un paso de vital importancia no sólo para el mantenimiento de la unidad de aire acondicionado, si no también, para quienes habitan en los ambientes climatizados.

Limpieza y mantenimiento de la unidad exterior

La parte del aire acondicionado que está colocada en el exterior contiene las piezas principales principales del aparato. El ventilador, el compresor y el intercambiador requieren de inspecciones regulares para detectar cualquier elemento que obstruya los conductos por donde pasa el aire y remover la suciedad acumulada. Como las unidades exteriores se colocan casi siempre a la intemperie quedan muy expuestas a la intervención de agentes presentes en el ambiente, por lo tanto, es común encontrar suciedad que tapa el paso de aire en conductos o en el ventilador. Si este último necesita una limpieza, se puede hacer con un cepillo suave o un trapo húmedo.

También la unidad exterior del aire acondicionado necesita limpieza y mantenimiento.

Asimismo, si la pieza exterior cuelga en altura sobre una de las paredes del hogar es fundamental verificar el estado de los soportes del equipo para evitar accidentes. Por último, se aconseja comprobar el nivel de gas refrigerante antes de que llegue el calor. Todo aire acondicionado tiende a presentar pequeñas o grandes pérdidas de este gas y aunque muchos modelos ya incorporan un indicador de reservas, generalmente, es el técnico el que puede hacer un chequeo certero.

Del mismo modo, cuando se detecta que la tubería exterior se congeló, si la unidad interior gotea en exceso o el aparato no enfría el ambiente, es posible que haya que recurrir a un profesional para realizar el mantenimiento. Poniendo en práctica estos consejos de manera regular se logra alargar la vida útil del aire acondicionado, mejora su rendimiento y se reduce la factura de luz, así que manos a la obra.