Epuyén en alerta. Temen por el turismo en la zona La Justicia ordenó aislar a 85 personas L a Justicia ordenó aislar a 85 pobladores de Epuyén, para frenar el brote de hantavirus que ya produjo 9 muertos en la región.



"El aislamiento respiratorio de aquellos que han tenido contacto con casos positivos de hantavirus es lo que puede evitar nuevos casos", señaló el ministro de Salud de Chubut, Adrián Pizzi, quien hizo el pedido al juez.



"Es la única manera de parar el brote", añadió Pizzi, quien dijo que el aislamiento tendrá una duración de 30 días. Especialistas en salud de Nación y Chubut están trabajando en conjunto en la Comarca Andina para estudiar y contener el brote del hantavirus que afectó, hasta el momento, a 26 personas, de las cuales 9 murieron.

Mientras tanto, la localidad de Epuyén se mantiene en estado de aislamiento y se han extremado todos los cuidados en la población. La situación comenzó a afectar el ingreso de turistas a la región.



Si bien el ministro de Turismo provincial, Herman Müller, aseguró que las reservas hoteleras de "enero siguen a un ritmo normal", reconoció que "la previsión para febrero no es la mejor".



Lo hizo luego de mantener ayer una reunión con representantes del sector turístico de las ciudades cordilleranas de Esquel y Trevelin, frente a la contingencia del hantavirus. "No hay que tener miedo, sino prevenir", señaló el funcionario.



Para quienes van de camping, el Ministerio de Salud recomendó elegir lugares libres de matorrales y pastizales; usar carpa con piso, cierres y sin agujeros; mantener la basura en recipientes cerrados, y si es necesaria enterrarla.



Como dato positivo, la dirección del hospital de Epuyén confirmó ayer que hace 48 horas que no ingresa ningún paciente nuevo afectado por el virus a esa institución, generando una brecha de tiempo entre contagios que representa una señal positiva, opinan los médicos.



A su vez, el martes próximo especialistas del Instituto Malbrán comenzarán a entregar una nueva pastilla a pacientes infectados con hantavirus y que se encuentran internados en los hospitales de Epuyén y Esquel, en Chubut. El nuevo medicamento fue desarrollado por el mismo departamento de infectología que trabaja en vacunas contra la fiebre amarilla