Este martes, el dólar para la venta al público cedió 0,06% para cerrar a $43,452 promedio y sumó su cuarta baja consecutiva, en tanto en el segmento mayorista la divisa bajó 0,40% y finalizó a $42,20.



Luego de un comienzo con subas que lo llevaron a $42,66, "el dólar mayorista retrocedió fuerte y tocó mínimos en $42,15 momentos antes del cierre del día", explicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que, con la baja de esta jornada, "el tipo de cambio mayorista vuelve a los niveles exhibidos en la primera quincena de abril último, casi tres meses atrás".



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, indicó que hubo "otra baja de tasa perceptible con contracción significativa y baja de tipo de cambio nominal".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, detalló que "el 'carry Trade' volvió con furia a hacerse presente y los bancos e inversores siguen ingresando la divisa norteamericana, y el precio del dólar mayorista sigue bajando, a pesar de que la exportación redujo sus montos liquidados".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 816 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 115 millones. En el mercado de dinero entre bancos continúa en 60%.



En swaps cambiarios se pactaron 190 millones de dólares, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el próximo viernes, debido al feriado en Estados Unidos del jueves.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.484 millones, 84% más que ayer.



En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó este martes una baja de tasas de las Leliq de 70 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 61,378% para un total adjudicado de $260.314 millones.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $35.191 millones.