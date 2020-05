Un camión que transportaba pintura chocó este jueves contra un colectivo en el barrio porteño de Parque Chacabuco, y por el accidente al menos 10 personas debieron ser trasladadas con diversos traumatismos a diferentes hospitales de la zona, dijo Alberto Crescenti, titular del SAME.



El accidente ocurrió cerca de las 12.30 en la intersección de la avenida José María Moreno y Zelarrayán, del mencionado barrio porteño.



Según testigos del hecho, el colectivo de la línea 25 -que circulaba por la avenida José María Moreno- no pudo frenar al observar que un camión que transportaba material para pinturerías intentó cruzar la avenida "como venía" e impactó de lleno.



En el colectivo viajaban cerca de siete personas mientras que el camión era conducido por un hombre de 37 años, con un acompañante, quien sufrió un fuerte golpe en su cara y fue uno de los primeros heridos en ser trasladados.

Alberto Crescenti, titular del SAME, aseguró que "fueron trasladadas 10 personas con politraumatismos varios, seis hombres y cuatro mujeres, a los hospitales Pena, Ramos Mejía, Durand y Piñeiro".



Además, el médico agregó que los heridos "son todos mayores de edad y ninguno perdió el conocimiento", aunque señaló que "serán evaluados en las próximas horas", sobre todo el chofer del colectivo, "que es quien recibió el impacto" más fuerte.



Natalia, que viajaba en los primeros asientos del colectivo, aseguró a esta agencia que "no recuerda nada", y señaló que solo se golpeó en la rodilla, pero prefirió no ser derivada a ningún centro de salud.



Intervinieron en el accidente ambulancias del SAME, personal de la comisaría 12 de la Policía porteña y el Grupo Especial de Rescate (GER) de los Bomberos de la Ciudad.