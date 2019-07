Por Melanie Berardi

Con las bajas temperaturas recrudecen las afecciones respiratorias agudas pero también los mitos y verdades que circulan alrededor de estas enfermedades. Una de esas es la gripe A o influenza, cuya principal medida de prevención es adoptar una actitud de responsabilidad individual como la aplicación de la vacuna "disponible en todo el país pero con un nivel de utilización bajo" a pesar del desarrollo de las campañas de concientización.

Más allá de lo que parece a simple vista, el número de casos registrados de esa enfermedad hasta la actualidad está "dentro de los páramentos esperados para la época", informaron desde la Secretaría de Salud de la Nación. "No hay brote ni epidemia, lo que visibilizaron los medios son gente afectada con cuadros gripales, muchos de ellos con diagnóstico, pero no es nada que no conozcamos para esta temporada del año", explicó a Crónica la directora nacional de Epidemología y Análisis de Situación de Salud, Patricia Angeleri.

Una de las preocupaciones de la población es la disponibilidad de vacunas antigripales para hacer frente a esta temporada. Al respecto, Angeleri desmintió que no estén las dosis necesarias y sostuvo que "están todas distribuidas a lo largo del país", donde cada provincia genera "su circuito de distribución y mecanismos para aportárselas al ciudadano".

El presupuesto destinado a las dosis contempla a todos los grupos que son objetivo del calendario de vacunación, es decir bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto (sino fueron vacunadas durante el embarazo), adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades respiratorias y/u otras enfermedades crónicas o graves.

"La vacuna es un recurso que está disponible pero registamos aún un poco baja la cantidad de vacunas aplicadas", indicó la funcionaria. "Los médicos deben fomentar la vacunación de aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo. También es habitual escuchar a la gente que va a trabajar aún cuando tienen fiebre pero eso no puede ser así, porque pueden contagiar si está en período de transmisibilidad. En ese sentido, apelamos a la responsabilidad individual", añadió.