Alberto Fernández: lo que todos quieren saber

"Este libro cuenta lo que nadie contó”. Así comienza la entrevista exclusiva a Diego Schurman, el periodista que siguió la intimidad de Alberto Fernández y publicó toda la trastienda en “Alberto.La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente”.

Según el periodista, el recorrido íntimo comienza con el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En esa reunión, realizaba bajo el más absoluto secretismo, Alberto le pasa factura sobre algunas acusaciones de las cuales Cristina, según Schurman, no se hizo cargo y agrega, “Alberto siempre tuvo diálogo con la gente de Clarín y nunca lo ocultó. Reconoce que hubo errores y reafirma el discurso anti-grieta” y agrega “ahí está el temperamento. Le habla a la ex presidente de una forma en la cual no todo el mundo le habla. Ellos tienen un conocimiento y una confianza de años, donde hay afecto pero hay tensiones. Pero es una relación añeja donde es mucho más horizontal que la que Cristina mantiene con otros dirigentes”.

Respecto al momento actual, el periodista se anima a agregar: “desde lo simbólico me parece que Cristina Kirchner lo cuida. No va a la Casa Rosada cuando Alberto está en el exterior, así como también firmó el traspaso en el Instituto Patria... Trata de mostrar que ella no maneja a Alberto Fernández, que no es un títere, que el que maneja es él. Yo creo que tiene personalidad y que efectivamente Alberto Fernández maneja el país”.

Schurman define a Alberto Fernández como un componedor político.

Sin embargo Schurman cuenta que también es cierto que Cristina “es la jefa política y ella fue la que impulsó algo inédito en todo el mundo: que una candidata a vicepresidenta, elija el candidato a presidente”. Pero el periodista insiste, que desde lo simbólico, Cristina cuida a Alberto y que se ve en lo hechos, porque a pesar de que mantienen diferentes perspectivas, ambos conviven: “Él no ha aceptado muchas sugerencias de nombres para el gabinete que ella le propuso. Conviven con estas diferencias. Hay como un estado de tensión porque no piensan lo mismo en algunos temas, y a veces esto emerge y otras no”.

Pero no todo es política. Schurman también se anima a publicar anécdotas que no son accesorias, sino que son parte de la vida del presidente. “Sí, también dedico un capítulo en el que cuento que Alberto Fernández recibía gente con Dylan, el perro. Y el perro se te prendía de las piernas… y no es un perro chiquito. Después en el medio de la campaña lo cruzaron con una perra y ahí nace Prócer, otro de los perros con los que se queda Alberto”.

Y agrega “Alberto le creó una cuenta en Instagram mucho antes de ser candidato a presidente. Hay una relación real y afectiva de él con su perro desde hace mucho tiempo y es cierta, no es impostada. Al final el perrito terminó siendo protagonista de la campaña”.

El libro a su vez, recorre momentos claves no sólo de la campaña sino de todos los candidatos. El fortalecimiento de la coalición, los debates internos y las pujas que finalmente se van matizando para dar camino libre y unificado hacia la presidencia de Alberto. Todo el panorama desplegado en el libro “Alberto. La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente” se completa a la luz de los cargos y roles asumidos en el presente. Una develación que no queda en el pasado reciente, sino que da cuenta de la estrategia desplegada en el mandato presidencial y la orientación que marcarán el futuro de Argentina.

Pero más allá de Alberto Fernández, en su libro, Diego Schurman cuenta anécdotas que nadie contó: cómo recibieron el anuncio de Cristina, los dirigentes que querían ser candidatos, qué repercusiones hubo y hasta no ahorra detalles en decir que en un congreso del peronismo casi llegan a las piñas con Agustín Rossi, el actual Ministro de Defensa.

Diego Schurman no se ahorra nada y se atreve incluso a detallar cómo fueron las reuniones que Alberto Fernández mantuvo, antes de ser presidente, con empresarios, sindicalistas y hasta el mismo Papa Francisco.

Comprobalo por vos mismo: accedé al primer capítulo y enterate del pase de factura a Cristina.

Un documento político íntimo, imperdible. Conseguilo en www.cronishop.com.ar Nosotros te lo llevamos a tu casa.