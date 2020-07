El abogado que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 20 de abril último en Pedro Luro, contó este lunes que el presidente Alberto Fernández se comunicó con su clienta el pasado sábado, al igual que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



"Se comunicó el señor presidente y el señor gobernador con Cristina (Castro) hace dos días, el sábado. Habló personalmente y le dijo que lo llame por lo que le quiera pedir", manifestó esta mañana el abogado Leandro Aparicio.



El letrado adelantó además que será un día muy importante en el desarrollo de la causa, ya que declararán las dos últimas testigos que dijeron haber visto a Facundo y que, a criterio de la querella, fueron "inducidas", lo cual quedará en evidencia.



"Hay dos testimonios, inducidos, de personas que dicen que lo vieron (a Facundo). Uno es de una chica muy vulnerable, que fue a una escuela especial y su testimonio se confronta con otras cuestiones", dijo Aparicio.

"La otra es una persona que le dice a la policía 'yo no llevé nunca a ese chico, no lo reconozco, llevé una vez a una persona que tiene 15 centímetros mas, que la levanté en un lugar que se llama Burativich que está a 25 kilómetros de Origone, que trabajaba en un campo y que no era Facundo", continuó en diálogo con la radio online FutuRöck.



"A partir de ahí ya no queda más nada de alguien que vio a Facundo y ahí tenemos que avanzar sin fisuras y sin atajos hacia la hipótesis de la querella", sostuvo el letrado al referirse a la desaparición forzada del joven a manos de la policía bonaerense.



Aaparicio reiteró que esa es la pista de la querella: "Tenemos una hipótesis muy concreta; sabemos que lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires".

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.



Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y desde ese momento nada más se supo de él.