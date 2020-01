Pobladores, pescadores y oriundos de las localidades costeras del río Paraná se encuentran conmocionados por la presencia de varios ejemplares de curiyú, conocida como anaconda amarilla, que apareció en un balneario de la provincia de Entre Ríos y generó temor entre las personas que estaban disfrutando en el lugar.

En uno de los videos filmados por turistas que se acercaron hasta el lugar se puede ver como una serpiente llegó nadando a toda velocidad y comenzó a recorrer la costa, ante la vista de la gente que estaba veraneando.

Los que estaban en tierra comenzaron a gritarles a los que seguían en el agua para que salieran rápido del río, asustados por la presencia poco común de este reptil. El animal fue finalmente capturado por los guardavidas del lugar, que luego comprobaron que se trataba de una especie en extinción e inofensiva, por lo que la devolvieron con mucho cuidado a su hábitat natural.

“Su nombre científico es Eunectes Notaeus, se la llama también anaconda amarilla. Es una boa constrictora que en ese tamaño no representa peligro alguno. Si se la hostiga, puede morder, pero no tiene veneno y no es peligrosa para los seres humanos”, explicó el biólogo Alfredo Berduc, en declaraciones a Diario Uno Entre Ríos.

El experto precisó que este tipo de serpiente habitualmente “llega desde el norte, donde las temperaturas le dan chances de reproducirse”, por lo que "puede haber llegado (hasta este balneario) en un camalote, ahora que el río está creciendo un poco”.

Por su parte, el jefe comunal de Piedras Blancas, Jorge Fabricio Gino Mesquida, también aclaró que se trató de una víbora que no genera peligro alguno para las personas, “siempre y cuando no se sienta amenazada”.

"Algunas de las personas que estaban disfrutando de nuestras playas durante el último fin de semana se alarmaron por la aparición de la curiyú. Ante esta situación, el cuerpo de guardavidas actuó de manera inmediata, capturándola y depositándola sana y salva en la reserva natural El Brete que es un área protegida”, destacó el funcionario.