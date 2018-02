En diferentes audios de la aplicación de mensajería WhatsApp, un señor le advierte a un amigo sobre la contaminación del río, y por ende de los peces. Situación que compromete a gran parte del norte argentino, y llega hasta Entre Ríos, debido a que "en las chacras riegan con veneno, y porque llovió muchísimo en esa parte donde hay soja y algodón, se inundó todo y ese veneno ahora fue al río y está matando a todos los peces".

Tras la noticia, el hombre le dijo: "Mandá el video a tu grupo de voley, y decíle que no compren nadie, nada de pescado porque puede morir la gente. Alerta roja, alerta máxima en Santa Fe, Chaco y Corrientes, y te digo hasta en el sur. Que nadie compre ni pesque porque está todo contaminado. Envenedado".



En tanto, otra persona que recibió información similar le respondió por la misma via a una mujer:"Rosa, sí yo ya recibí eso hoy, y es más, la contaminación viene de arriba. Pero estamos viendo si es de Asunción, pero hay mucha posibilidad que sea también en la estancia La Emilia, que compraron una brasileros (sic) e hicieron mil hectáreas de arroz y fumigan con veneno fosforado y ese agua salió todo al río y es la que me parece que más está matando". Y por último asegura, "está contaminado el río, no los pescados (sic)".



Por último, en los citados videos se puede escuchar a más personas denunciando está situación y explicando en donde se encuentran y que tipos de peces son los que están muriendo.