Jorge Amor Ameal, quien se postula como presidente en la principal lista opositora de Boca, brindó una entrevista a Crónica HD en la se mostró confiado de cara a la previa de las elecciones del domingo y expresó que seguramente el triunfo va a acompañarlos. Además, se refirió a la figura de Juan Román Riquelme y a la importancia de su apoyo.

En un mano a mano con Chiche Gelblung, el candidato a presidente de Boca le dejó un mensaje a la mitad más uno que está esperando saber el futuro del club. "Quiero pedirles que vengan a votar, que vamos a tener una fiesta y que el triunfo seguramente nos va a acompañar. Vamos a abrir el club, vamos por un proyecto distinto porque éste no es el club que soñamos", expresó.

Agregó: "Nosotros tenemos un proyecto ambicioso que es la reforma del estadio. De realizarse, entrarían 78 mil espectadores. Un 70 por ciento sería destinado a lugares populares mientras que el porcentaje restante sería para plateas y palcos".

También, cuestionó el sistema actual de Boca y expresó: "A la cancha entra la gente que ellos deciden. Hay gente que entra siempre y otra que no puede entrar nunca. Eso es por un mal manejo. Entran los que tienen amigos y, los que no, se quedan afuera. Eso genera un descontento económico muy fuerte. Uno pone plata del bolsillo para ver los partidos y no puede. Es una situación que no es clara y hay que transparentarla".

Al referirse a Riquelme y a los rumores instalados sobre el supuesto pedido de dinero al oficialismo para ser parte de la lista que encabeza Christian Gribaudo, manifestó: "Hicieron denuncias en los medios y no fueron a Comodoro Py. Son mentiras, falacias, eso no existió nunca".

Además, agradeció el apoyo recibido por Román y relató: "Antes de que diga que iba a trabajar con nosotros, estabamos muy bien. Obviamente, su llegada revolucionó todo y creó una expectativa muy importante".

Las tres listas ya cerraron sus campañas: el oficialismo que encabeza Christian Gribaudo realizó actos durante toda la semana, con la presencia del presidente saliente Daniel Angelici, y focalizó su accionar en las duras críticas contra Juan Román Riquelme, integrante de la lista opositora que encabeza Jorge Ameal.



Precisamente Riquelme, candidato a manejar todo el fútbol boquense desde infantiles a profesionales, fue el gran protagonista del cierre de campaña realizado en un local del barrio de San Telmo: tres mil personas en el lugar y casi un millar afuera lo aclamaron cuando aseguró que el lunes comenzará en Boca "una nueva etapa gloriosa para nuestro querido club".