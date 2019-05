De a poco la zona de Palermo va palpítando lo que será el acto de presentación del ejemplar de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner "Sinceramente", que ocurrirá a las 18 y se espera la presencia de mil personas en el auditorio y otras miles en la calle, acompañando la llegada de la senadora que será la única oradora.

Por tal motivo, efectivos de la Policía de la Ciudad ya colocaron vallas en la zona y el tránsito comenzó a ser un caos en la zona del Ecoparque, Jardín Botánico y Plaza Italia, por lo que hay que realizar diversos desvíos para retomar la avenida Santa Fe o Libertador.

Los cortes se iniciaron en la madrugada. (Twitter).

Sobre la presentación de "Sinceramente", hay que decir que la editorial Penguin Random House confirmó el acto se realizará hoy a las 20 en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro.

La Fundación El Libro, institución que realiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, comunicó, de acuerdo con lo informado por los organizadores que:

Mapa del operativo.

"– El acceso al acto será con invitación especial, las que fueron cursadas directamente por la editorial y los organizadores. Entre los invitados hay referentes de la cultura, políticos y periodistas.

– Estando ya completa la capacidad de la sala, no habrá acceso a la misma por parte del público general, ni tampoco de prensa que no haya sido invitada por los organizadores. No habrá excepciones.

– Las acreditaciones de prensa (periodistas, camarógrafos y fotógrafos) otorgadas por la Fundación El Libro para la Feria NO HABILITAN al acceso a la sala Borges. Sí permitirán la cobertura desde el exterior del recinto.

– Por cuestiones de seguridad no se permitirá el acceso de móviles de televisión al predio.

– Se ubicará una pantalla fuera de la sala, pero dentro del predio, para el público general que quiera presenciar la actividad.

– El acto también se transmitirá en vivo por streaming en las redes sociales de la autora (Twitter, Facebook y Youtube) y la señal podrá ser retransmitida por todos los medios.

– Atentos a la posible convocatoria masiva que esta presentación genere, la editorial Penguin Random House ha dispuesto, además, la instalación de otra pantalla exterior en las inmediaciones de La Rural".