Jimena Aduriz, la madre de Ángeles Rawson, estuvo presente en el programa de Lourdes Zuazo y además de relatar su lucha contra la violencia de género, relató cómo es vivir sin su hija, asesinada en el 2013.

"Espero ayudar a visibilizar esta gran problemática de la cual tenemos que salir", comentó Jimena en el envió "Somos Nosotros".

"Ella no se dejó violar y murió por eso. Por no entregar lo que para ella era preciado, su virginidad. Ángeles no se dejó someter. Su personalidad me enseñó mucho, yo tengo que aprender de ella", confesó.

"La muerte de tu hijo es el punto final. Y de ahí en más, todo lo que va apareciendo nuevo, todo se detuvo. No pude tener mi selfie con ella", expresó entre lágrimas.

También, durante el programa repasaron un fragmento de cómo era Ángeles, donde se la puede ver recitando la canción My Inmortal de Evanescence.