Aprender a criar a nuestros hijos

Luciano Lutereau es psicoanalista, Doctor en Filosofía y Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. También es Magister en Psicoanálisis y especialista en Psicología Clínica por la misma universidad. A su vez, es docente en la Universidad de Cs. Empresariales y Sociales (UCES) donde coordina la Licenciatura en Filosofía.

En su nuevo libro Más crianza menos terapia brinda algunos consejos para que padres y madres de este tiempo, puedan basar la crianza en el diálogo y el entendimiento. ¿Para qué gastar en terapia si podemos crear nuevos métodos de relacionarnos con nuestros hijos?

Un libro pensado para todas las familias de Luciano Lutereau.

En la actualidad, quienes atravesamos la paternidad padecemos el ideal de ser “buenos padres” de manera aplastante. Queremos que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, que no sufran, que no se angustien, que no vivan ningún conflicto. Pero es gracias a esa posibilidad, a esos momentos de crisis, que los vínculos –y las personas– crecen

Ser padres y ser madres, no es tarea fácil. Nos atraviesan nuestros propios miedos, recuerdos e intertidumbres. Por eso este libro desafía los modelos impuestos, para hacer un camino propio, con el espacio también para preguntarnos ¿cómo queremos llevar adelante este proceso de crianza?

Retos y límites ¿cómo afrontarlos?

Los padres no venimos con un manual bajo el brazo, sino que aprendemos sobre crianza mientras crecen nuestros hijos. La propuesta es encontrar reflexiones y perspectivas para transitar esos momentos naturales de cualquier crianza: el destete, el “no me come”, los porqué, los caprichos, los berrinches, la dificultad para dormir, los miedos, el control de esfínteres. Todo tiene un por qué, una raíz, propia de cada etapa del niño, pero cada etapa se vive de forma diferente, según la familia, el contexto y también según el propio actuar de los padres.

¿Cómo podemos criar a nuestros hijos?

"Ser padres a veces significa no saber qué hacer. Nuestra época está fuertemente normativizada respecto de lo que se espera de un padre, de una madre" menciona Luciano Lutereau y agrega que "hoy en día, los motivos de consulta tienen que ver con trastornos del sueño, problemas de la alimentación, aspectos relativos a la higiene. Por ejemplo, chicos que tienen siete años y todavía no duermen solos o que tienen cuatro o cinco años y no dejaron los pañales y que tienen una alimentación muy restringida. Más que la cuestión del ideal que tienen los padres, estos se encuentran con dificultades para la vida cotidiana con los chicos por este tipo de situaciones".

Abandonar los miedos, dialogar y establecer espacios comunes de reflexión.

Conseguí "Más crianza menos terapia" en nuestra tienda oficial www.cronishop.com.ar ¡Hacemos envíos a todo el país!