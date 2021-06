Desde su primera aparición en la televisión argentina, Moria Casán construyó un imperio como una de las principales figuras del mundo del entretenimiento. Pero la última noticia sobre La One no sorpredió solo a sus seguidores y colegas, sino también al actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

La diva causó sensación el pasado miércoles cuando la revista Caras publicó las primeras fotos de Casán junto a su más reciente pareja: Fernando 'El Pato' Galmarini, ex Secretario de deportes durante el gobierno menemista y padre de Malena Galmarini, la esposa de Massa.

El funcionario se encontraba en plena gira diplomática en los Estados Unidos cuando le llegaron las impactantes imágenes. Infobae detalló que, al ver la portada de la revista, Massa primero se aseguró de que no se tratara de una "fake news". En medio de una cena con inversores le llegó el mensaje de su mujer, quien le confirmó que la vedette es la nueva incorporación a la familia.

La pareja apareció por primera vez en la portada de Caras.

Casán procedió a confirmar el amorío en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el programa conducido por Ángel de Brito. La panelista Pía Shaw fue quien compartió la primicia, tras recibir confirmación via mensaje de WhatsApp de la diva. “Crush total con Galmarini”, declaró Casán por teléfono.

La vedette compartió que la historia con Galmarini comenzó hace tres décadas, cuando el político fue invitado a su programa A la cama con Moria: “Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, confesó antes de apagar su teléfono para evitar contar más de la cuenta.

Los periodistas de Eltrece también se comunicaron con Sebastián, uno de los hijos de Galmarini, para confirmar el romance. El politólogo y miembro del directorio del Banco Provincia también confirmó el romance: “Están bien. En pareja, no sé. De novios, ponele”, leyó la panelista Andrea Taboada.

La incipiente pareja fue avistada almorzando a solas en Tigre. (Cortesía de CARAS)

Casán se vuelve a lanzar al romance tras separarse del artista Humberto Poidomani. Ambos habían entablado una relación a larga distancia, ya que él vivía en Miami, y se casaron en diciembre de 2019 en Florencia, Italia.

Tras la ceremonia, que la diva describió como una “unión espiritual”, la pandemia por el coronavirus les impidió volver a encontrarse. "Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, bromeó la diva en diálogo con Andy Kusnetzoff durante una edición de PH Podemos Hablar.