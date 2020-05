Previo a que el presidente Alberto Fernández anuncie cómo continuará la nueva etapa de la cuarentena a nivel nacional, las distintas provincias y distritos adelantaron las medidas que tomaran durante la próxima fase de aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus.

Ciudad de Buenos Aires

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en diferentes alternativas para presentarle al presidente Alberto Fernández para or generando movilidad gradual en la economía. Ésta próxima etapa comenzará después del 10 de mayo.

A partir de ese día, evalúan realizar una apertura gradual tanto de sectores productivos como sociales.En esa línea, planteó que se trabaja en los sectores profesionales en los que la movilidad no es tan alta, y ratificó que también se quiere avanzar en el sistema "take away", para dinamizar la industria de la gastronomía.

También se analiza abrir la constucción en diferentes facetas y por metros cuadrados y destacó que la ciudad de Buenos Aires evalúa diferenciar horarios. Por ejemplo, "que la construcción comience de 6 a 14, o de 7 a 15, y eso evitaría horarios pico”, ya que el sector alcanza una movilidad de 270 mil personas".

Provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense. Axel Kicillof, estimó que, a partir del próximo lunes, continuará "una cuarentena focalizada, administrada y dinámica".



Al vencer el domingo 10 el plazo de la fase del aislamiento establecido por el gobierno nacional, el gobernador dijo que "la cuarentena debe ser focalizada y dinámica" por lo que estimó que "si en una zona se permite -con cuidados, controles y protocolos- una actividad, pero empiezan a proliferar los contagios, hay que ir para atrás: suspender, darse un tiempo y después volver".

Sobre la vuelta a clases, Kicillof descartó que esto se produzca en el corto plazo porque "la movilización que implica llevar a los chicos a la escuela y a las maestras, mueve el virus".

Catamarca

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, indicó que en su provincia podría empezar a levantarsela cuarentena a partir del 4 de mayo. "La apertura tiene que venir con un cambio cultural profundo. Hay que ir con un protocolo diferente. Hemos trabajado bien, pero hay que ser cautos", dijo.

En lo que va desde que comenzó la pandemia, Catamarca es una de las únicas provincias que no registra casos de coronavirus. Según Jalil esta situación fue resultado de varias decisiones que tomaron en la provincia.

"Cerramos las escuelas y los espectáculos deportivos una semana antes. También tomamos la decisión de que el uso de barbijo sea obligatorio. Además, inauguramos el Hospital Monovalente Carlos Malbrán", indicó.

Chaco

El gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich se refirió a la posibilidad cierta de flexibilizar actividades en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia de coronavirus. Adelantó que se encuentra "elaborando un documento legal".

"En virtud de que el 10 de mayo vence esta prórroga del aislamiento, estamos elaborando un nuevo documento legal para flexibilizar distintas actividades", adelantó Capitanich.

En cuanto a la tasa de movilidad ciudadana, el mandatario indicó que el 16 de marzo "había altos índices”, la cuales "se redujeron sustancialmente" para el 2 de mayo, y sostuvo que se seguirá realizando "un seguimiento del mapa a los efectos de lograr que esto funcione adecuadamente".

Chubut

El Gobierno del Chubut ya habilitó la apertura de los comercios en el territorio provincial, ya que sólo se registraron cuatro casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

La decisión la tomó el gobernador Mariano Arcioni, tras una videoconferencia con los intendentes, con quienes se consensuaron las metodologías para la flexibilización de la cuarentena.

El ministro de Gobierno, José Grazzini, manifestó: "Trabajamos en distintas etapas desde que se inició la cuarentena, primero con los 14 días obligatorios donde todo el mundo estuvo aislado, no tuvimos casos en los dos primeros tramos, lo que nos permitió empezar con la flexibilización en algunas actividades".

Añadió que en las grandes ciudades la flexibilización es en casi todas las actividades de cuentapropistas y comerciantes. En cuanto a bares, restaurantes, ferias y grandes comercios indicó que todavía no están habilitados, y deberán esperar unos siete días más. "En la actividad pública, tanto en la provincia como en los municipios, hay guardas mínimas", agregó.

Además, aclaró que las nuevas medidas comprenden el uso de barbijos y tapabocas en toda la provincia con horarios de apertura en algunos lugares de 9 a 17, y en otros de 8 a 18. La flexibilización abarca a bancos, talleres, delivery, centros de pago y construcción.

Córdoba

El Gobierno de Córdoba, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), anunciará este miércoles la liberación de la actividad de unas 200 empresas de la provincia en el marco de la flexibilicación de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Al anuncio será formulado por el ministro de Industria, Eduardo Accastello, y "representará un paso más en la normalización de algunas actividades completamente cerradas" con el establecimiento del aislamiento social preventivo obligatorio a partir del 20 de marzo último.

Días atrás, el COE había liberado distintas actividades profesionales y de obras privadas en 369 pueblos y ciudades, pero exceptuando a la Capital y otras zonas denominadas "rojas", por la presencia del coronavirus. Este martes la flexibilización de esos rubros se extendió a otras 35 poblaciones.

La reapertura de 200 industrias, cuyos rubros y nombres no se informaron aún, se hará con la condición de que se observen los protocolos de bioseguridad que elabora el COE.

Corrientes

El gobernador de la provincia Gustavo Valdés anunció la continuidad por una semana más de la cuarentena en la provincia de Corrientes tal como se viene desarrollando, pero habilitando la actividad física controlada y regulada, es decir en determinadas zonas y horarios.



Valdés tras analizar los números de la situación epidemiológica en la provincia y del movimiento en base al control de las antenas de celulares, confirmó que no se habilitarán nuevas actividades económicas y que se seguirá con la misma metodología de cuarentena que hasta ahora.



No obstante anunció el comienzo de las actividades físicas desde esta semana de la siguiente manera solamente en tres zonas: costanera Correntina, predio del ex aero club y avenida Libertad entre Laprida y El Aguila en dos turnos, de 14 a 16 y de 16 a 18, pero habrá que pedir permiso a través de una página web que será habilitada el día miércoles próximo.



Los días lunes, miércoles y viernes podrán salir a caminar o a trotar las personas que tengan el permiso solicitado y cuyas terminaciones de DNI sean impares, mientras que los martes, jueves y sábados lo harán quienes tengan DNI terminado en números pares.



Valdés aseguró que en cada lugar habrá estrictos controles y habrá carpas del ministerio de Salud de la provincia y habrá profesores de Educación Física para ayudar a quienes vuelven a la actividad física.



No estará permitido el ciclismo y será obligatorio el uso de barbijo y además el mantener la distancia correspondiente. No obstante Valdés anunció que "esto será siempre y cuando se mantenga la tasa de duplicación de contagios cada 35 días así como la tenemos ahora".



El gobernador correntino anunció además que se trabaja en traer a la provincia a Correntinos que quedaron varados en otros puntos del país de la misma forma que en llevar a Correntinos que quedaron varados en la Capital hacia sus domicilios en el interior de la provincia o viceversa. Para ello dijo que se cuenta con el apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación y que a medida que se completan 20 personas por micro se hace el traslado.

Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet anunció que en su provincia se flexibiliza la cuarentena a partir de la apertura de los comercios minoristas y la posibilidad de que trabajadores de oficios vuelvan a la actividad.

"Es muy importante poder contar con actividades comerciales que van a poder desarrollarse en forma minorista y también de otros oficios. Pero también quiero mencionar expresamente que en caso de verificarse en alguna ciudad situaciones epidemiológicas que lo ameriten, automáticamente se suspenderán estas habilitaciones y seremos muy estrictos", señaló el mandatario.

Asimismo, aclaró que en caso de que no se cumplan los protocolos sanitarios o se detecten contagios "se volverá a fojas cero". "Por eso es que apelo a la responsabilidad de cada uno y también decir que habrá un control permanente y que habrá sanciones en caso de incumplimiento", agregó.

Formosa

Diputados de esa provincia, que no registró casos de coronavirus hasta el momento, presentaron una nota al gobernador de la provincia Gildo Insfrán con varias iniciativas ya que ven con preocupación la extensión del aislamiento social obligatorio y pretenden una flexibilización.



En ese marco manifestaron que "el humor social nos indica que es necesario avanzar en la administración del aislamiento social en nuestra provincia, más aún cuando no se presentan casos positivos de Covid19 y por ende no tenemos circulación viral según los informes diarios suministrados por la administración que preside; este logro de todos los formoseños, nos impulsan a proponerle una seria de medidas que abran administradamente el actual estatus de la cuarentena".



Aseguraron en ese sentido que se deberían retomar ciertas actividades como las de micro, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos gastronómicos, bares, actividades alcanzadas por el cuentapropismo, profesionales, comerciales de variada índole para las cuales deberán establecerse protocolos para cada actividad en particular.

Jujuy

Puesto que no ha detectado nuevos casos de coronavirus hace un mes, la provincia de Jujuy será la primera en toda la Argentina en reabrir el turismo.

El gobernador Gerardo Morales confirmó la flexibilización de la cuarentena en Jujuy con la liberación de más y nuevas actividades, que incluía la apertura de restaurantes, shoppings y ahora se suma la actividad turística.

La Pampa

A partir del 4 de mayo se habilitaron nuevas actividades en la provincia.Las actividades exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio fueron: ejercicio de profesiones de abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, escribanos.

También la obra privada, peluquerías, profesionales de la salud. Todos deberán desarrollarse con estrictos protocolos y respetando las normas sanitarias exigidas. En el caso de los trabajos de obra privada deberán portar el permiso de circulación expedido por la página oficial de la provincia al momento de trasladarse a sus lugares de trabajo.

Por otra parte, desde el COE comunicaron que no está habilitada la actividad física en espacios libres, ni salidas recreativas. En esta línea, tampoco se autoriza la apertura de comercios para su atención al público en locales. Podrán seguir trabajando mediante la modalidad delivery y ventas online.

La Rioja

La Rioja ya planea una cuarentena "administrada", con la vuelta de actividades diferenciadas de acuerdo a una "segmentación geográfica" y un retorno paulatino de la actividad comercial y productiva con estrictos protocolos, pero no volverán las clases ni los empleados públicos.



El ministro de Industria riojano, Federico Bazán, dijo a la prensa local que la cuarentena que "seguirá como hasta ahora, con el aislamiento social obligatorio pero con la apertura progresiva de nuevas actividades comerciales y productivas".



Luego explicó que "flexibilizar no es la palabra que debemos considerar, el gobernador (Ricardo) Quintela ha sido muy claro desde el inicio, lo primordial es la salud, y hay que ser muy cuidadosos con los pasos que se dan".



Por eso consideró que "es mucho más apropiado hablar de una cuarentena administrada a partir del 11 de mayo, que paulatinamente buscará habilitar algunas actividades".

Mendoza

El Gobierno había tomado un plazo de una semana para evaluar el funcionamiento de las nuevas rutinas habilitadas tras la reglamentación local del aislamiento obligatorio. En ese sentido, se habían puesto nuevas restricciones para salir a comprar y permisos para salidas recreativas.

Es decir, seguirán permitidas las salidas recreativas de una hora y con una distancia máxima de 500 metros y también el cronograma de compras que alterna los permisos día por medio según el DNI.

Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad propuso, "un nuevo contrato social" ante la pandemia del coronavirus, lo que permitirá que en la provincia "tranquilamente podemos ir liberando, focalizando actividades en los diferentes rubros".

Al referirse a la siguiente etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, ampliado por dos semanas más, el mandatario misionero destacó que Misiones está entre las pocas autorizadas a flexibilizar algunas actividades; aunque consideró que debe hacerse de manera "ordenada" y "binaria" en cuanto a cuidar la salud de los misioneros pero a su vez sostener la economía de la provincia.

Para Herrera Ahuad la reactivación debe darse en base al respeto a las normas establecidas en los protocolos que se aprueben en cada uno de los rubros que vuelven a funcionar. Entiende que se podrá avanzar y recuperar la actividad productiva de Misiones, para que también los trabajadores deben estar "tranquilos, seguros y produciendo".

Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez anunció la apertura de nuevas actividades económicas en Neuquén como parte de la flexibilización del aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

El mandatario dijo que la provincia logró aplanar la curva de contagios "fruto del comportamiento ciudadano ejemplar de todo el pueblo de Neuquén". "A partir de mañana comenzaremos a habilitar gradual y progresivamente las distintas actividades económicas a lo largo y ancho de Neuquén", indicó en un mensaje de 54 segundos que publicó en sus redes sociales.

Gutiérrez, quien analizó la apertura de la cuarentena con los referentes de las cinco microrregiones de la provincia, aseguró que "estamos construyendo una nueva realidad, un nuevo convivir para vivir día por día". "Lo estamos haciendo en equipo con coordinación, articulación, prudencia y solidaridad", afirmó.

Todas las nuevas actividaes habilitadas deberán cumplir un estricto protocolo sanitario, el cual será indicado por el gobierno provincial.

Salta

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que los negocios pueden empezar a trabajar nuevamente dentro del marco de una cuarentena administrada, con protocolos de seguridad y estrictos controles, pero atendiendo la necesidad de miles de salteños que "están aislados económicamente y la están pasando mal".

El mandatario provincial aclaró que la medida no implica una relajación en los controles y llamó a los salteños a manejarse con responsabilidad individual y colectiva, para mantener el estatus sanitario libre de circulación comunitaria del virus COVID-19.

Más tarde, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, informó a través de sus redes sociales que "el Comité Operativo de Emergencia reglamentará la forma en que la gente pueda salir a los comercios".

San Luis

La provincia de San Luis puso en marcha la flexibilización de su cuarentena desde este lunes 4 de mayo con la apertura de comercios minoristas, fábricas, centros de estéticas, peluquerías y obras privadas, mientras que siguen vigentes los protocolos sanitarios por el Covid-19.

El territorio gobernado por Alberto Rodríguez Saá mantiene las medidas generales implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional acerca del distanciamiento social y obligatorio, pero el mandatario resolvió la apertura de varias actividades dado que San Luis está entre las provincias donde fueron descartados los casos sospechosos de coronavirus, no se detecta uno desde hace más de 20 días.

La flexibilización de la cuarentena alcanza desde esta jornada a los "comercios minoristas de venta de productos, centros de estéticas, peluquerías y barberías, que posean habilitación comercial".

Santa Cruz

La gobernadora Alicia Kirchner decidió avanzar con la reapertura de comercios y dar curso a las salidas recreativas de una hora que propuso el Jefe de Estado. El revés en la decisión es la situación epidemiológica que presenta la provincia donde de los 49 casos registrados de coronavirus hasta el día de la fecha, 35 de esos pacientes ya tienen el alta definitiva, tras la doble prueba de hisopado negativo que certifica su total recuperación.

Santa Fe

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto que entró en vigencia este miércoles, en el cual se exceptúan nuevas actividades y servicios en gran parte del territorio provincial. Quedan excluidas, sin embargo, las localidades comprendidas en los aglomerados de Gran Rosario y Gran Santa Fe.

Tucumán

En el marco de la flexibilización de algunas actividades durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, el funcionamiento de los comercios podría reabrirse parcialmente en la provincia de Tucumán, a partir del próximo lunes, por la tarde y en un lapso 5 horas de corrido.

De esta forma, la habilitación sería según los rubros o zonas, con tres horarios escalonados y alternativos de apertura, para descomprimir el tránsito: de 14 a 19; de 15 a 20 o de 16 a 21.

Santiago del Estero

Santiago del Estero lleva 10 días sin casos de coronavirus y desde el 28 de abril dispuso que vuelvan a circular los servicios de transporte público y semipúblico en los que los pasajeros pueden utilizar solo el total de asientos de cada unidad, mientras que en los taxis solo se puede trasladar a una persona por viaje, previo llamado a la empresa.



El gobierno provincial habilitó desde el lunes 4 de mayo la actividad de los abogados, obras privadas, agencias de tómbola y producción de ladrillos. Estas funciones, al igual que el resto de las autorizadas, serán bajo estrictos protocolos sanitarios y de seguridad.

Tierra del Fuego

El gobernador Gustavo Melella realizó un repaso de las principales medidas que se están llevando adelante para contener la pandemia de COVID-19 y reiteró el pedido de respetar la cuarentena.



En este sentido, el mandatario expresó que "lo dijo claro nuestro presidente, no es tiempo de relajarse sino de profundizar la cuarentena que es la única herramienta que tenemos para frenar esta pandemia".

San Juan

Sergio Uñac confirmó que sigue firme la decisión de reactivar el próximo lunes 11 de mayo el comercio minorista y shoppings en San Juan. Esto lo dio a conocer después de que se conociera un nuevo caso de coronavirus en la provincia. El gobernador explicó que al tratarse de un caso importado por ahora no hay circulación del virus y con esto descartó por completo la posibilidad de dar marcha atrás con la medida.

“Vamos a avanzar con la decisión de reactivar más actividades económicas el lunes 11, porque obedece a un status sanitario, y a una planificación de gobierno y sector privado cuidadosa, que es fruto del diálogo con sectores comerciales, industriales, y de servicio que están siendo castigados por los inevitables efectos económicos de la pandemia”, dijo Uñac.