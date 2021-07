El lunes, Brian Lanzelotta lanzó su campaña para concejal desde sus redes sociales, sorprendiendo ya que nuca había expresado públicamente un interés en la política. Con sus inicios en la farándula y un paso por la música, el precandidato recibió el apoyo de su copañera de Showmatch, Ángela Leiva.

Durante La Previa de la Academia, la bailarina fue preguntada si votaría por Lanzelotta en las futuras elecciones. Ante la pregunta, que nunca terminó de responder, Leiva se rió y explicó que no tiene mucho interés en la política.

A pesar de esto, la pareja de Lanzelotta en el Cantando 2020 expresó su apoyo al ex Gran Hermano y le deseó suerte en la campaña: "Espero que le vaya muy bien, que llegue a sus metas. Está bueno. Ojalá que logre sus objetivos, que cambie las cosas que quiere cambiar que vi en el spot. Me encanta”, comentó.

Lanzelotta recibió duras críticas tras el anuncio de su campaña, principalmente dirigidas a su falta de educación formal. El hombre de 31 años reconoció que no tiene el título secundario, pero prometió a los ciudadanos de La Matanza escuchar sus necesidades:

Lanzelotta presentó su candidatura con un spot publicitario en su Instagram.

"Puedo no tener experiencia en política, no tener estudios terminados pero tengo experiencia en vivir en un barrio pobre, abandonado e inseguro. Me robaron a mí, a mi hermana, a mi sobrino. Llevé a mi hermano a un hospital y no había cama y lo atendieron en la ambulancia", explicó a TeleShow.

"Entonces, pasé y paso por un montón de cosas que pasa la gente. Eso es algo que no te lo da el estudio ni los años de política, eso te lo da vivir en un barrio como en el que vivo yo. Teniendo los políticos tanta experiencia, mirá cómo esta el país: está como está por políticos con muchos años de estudio, muchos títulos en la pared y muchos millones en cuentas extranjeras", concluyó el aspirante a primer concejal.

El paso de Brian Lanzelotta por la televisión argentina

Lanzelotta primero apareció en los medios con su participación en Gran Hermano.

El país primero conoció a Lanzelotta en 2015, cuando partició del conocido reality show Gran Hermano. Su estadía en la casa fue interrumpida cuando fue expulsado por golpear a su entonces pareja, Marian Farjat.

Desde su debut televisivo continuó apareciendo en los medios y comenzó a construir una carrera con su canto, hasta llegar al piso de Showmatch. Partició el año pasado en el concurso de Marcelo Tinelli, y su dupla con Ángela Leiva quedó como subcampeona tras perder en el voto telefónico con Agustín Sierra e Inbal Comedi.