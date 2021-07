Una adolescente sanjuanina de 17 años colapsó por el acoso callejero y decidió tomar cartas en el asunto. En plena vía pública del barrio Santa Lucía, fue a buscar al grupo de albañiles que le gritaba cosas y los filimó con su celular. "No me das miedo, infeliz", le dijo la joven a uno de los hombres. En el video se ve cómo ante la cámara, se callaron la boca.

Se trata de Luli Icazati, una joven de 17 años que salió el pasado jueves por la mañana a comprar algo cerca de su casa y tuvo que vivir una desagradable situación con los albañiles de la cuadra. El grupo de cuatro sujetos le gritó de todo cuando volvía a su casa.

Tras la indignación, la joven no pudo entrar a su hogar sin antes decirle algo a los hombres. Por lo que fue a buscarlos, y los filmó con el celular mientras los insultaba. "Miren, son estos imbéciles, para que vean, miren como se tapan la cara", inició la joven en el video mientras se enfrentaba a los sujetos cara a cara. Según Luli, había policías mirando toda la escena pero nadie la ayudó y "sólo se reían".

"Hasta los que nos tienen que cuidar se cagan de risa en la cara", manifestó Luli mientras caminaba por la calle luego de vivir la tensa escena con los tipos.

"¿Que dijeron? Dale, vos, infeliz", prosiguió. "Me das miedo infeliz, voy por la otra esquina y me están gritando otros hombres. Estúpidos, no tienen madres ni hermanas, vayanse", continuó gritándoles. A la par, aclaró por escrito la reacción de los tipos. "Se tapan la cara y se suben el barbijo". Cuando todo ocurrió eran apenas las 11 de la mañana y Luli compartió el material en las redes sociales e inmediatamente le llegaron cientos de mensajes de apoyo.

Las historias finalizaron con un mensaje de Luli donde le agradeció a su gente por el apoyo. "Gracias a todas las que me están mandando mensajes de apoyo, si tenes un conocido que haga estas cosas frenalo, que ya estamos hartas", concluyó.

El acoso callejero está definido como una forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados, silbidos y otras acciones en espacios públicos, generalmente dirigidos hacia personas desconocidas por el acosador. Se produce normalmente cuando uno o varias personas desconocidas abordan a una o varias mujeres u hombres en un espacio público.

Fue una de las razones por las cuales las mujeres se manifestaron e iniciaron movimientos para terminarlo de una vez por todas.

Mirá el video