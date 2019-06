Bajo las condiciones de que su verdadera identidad no fuera revelada y de tener un lugar libre donde estacionar su batimóvil, el " Batman solidario" de La Plata fue homenajeado este miércoles por la mañana por el Concejo Deliberante local en el Palacio Municipal de esa ciudad. "Uno no hace las cosas para que le den premios sino para ayudar", enfatizó el héroe anónimo.

Con la capa ondeando a sus espaldas y el discurso que escribió en sus manos, Batman Solidario -quien suele identificarse con el nombre Bruno Díaz- ingresó al recinto y ocupó el sitio principal para ser homenajeado como "vecino destacado" por su ardua labor comunitaria que lleva adelante desde hace muchos años.

El misterioso héroe llegó al Concejo en su batimóvil.

La iniciativa fue presentada por el edil radical Guillermo Ronga pero bajo las condiciones del héroe: una de ellas era no revelar su verdadera identidad ni en el proyecto ni a la prensa; y reservar un lugar libre para estacionar su batimóvil donde se realizó la ceremonia, en Calle 12, entre 51 y 53.

En su discurso ante los concejales, el misterioso Batman aclaró que no tiene fanatismos "políticos ni futbolísticos", lo que le permite "ayudar a quienes pasan momentos díficiles y a las familias humildes". Además destacó que él es la cara visible de un grupo de vecinos que se unió en forma "desinteresada", sin que él "los llame o pida absolutamente nada".

“La verdad es que me pone muy contento este reconocimiento. Uno no hace las cosas para que le den premios, sino para ayudar, y creo que desde ese lugar se aporta”, sostuvo el héroe enmascarado al medio AN Digital. “Creo que acá no hay partidos políticos ni colores; hago esto en forma desinteresada y esto es muy importante en un momento en el cual tenemos muchas necesidades”, afirmó.

Desde 2013, cuando una gran inundación azotó la capital provincial, el " Batman Solidario" salió por primera vez a las calles para colaborar con sus vecinos. El héroe suele recorrer el Hospital de Niños Sor Ludovica, donde entrega juguetes a niños internados y sin recursos. Además organiza colectas para realizar reformas en el centro de salud y distribuye las donaciones de algunos de sus seguidores en donaciones en hogares y jardines.