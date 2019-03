Por Matías Resano

"Mamá me voy a morir?", ¿suele preguntarle a su madre un pequeño, de tan sólo 7 años, producto de una grave enfermedad que lo aqueja pocos días después de su nacimiento. El menor sufre una esclerosis múltiple que, además de afectar su columna vertebral, obstruye sus vías respiratorias, poniendo en riesgo su vida.

Por lo tanto, debe ser sometido con urgencia a una intervención quirúrgica, pero los costos de los insumos superan los quinientos mil pesos. En consecuencia, sus seres queridos ayuda. A sus cinco meses de vida, las autoridades médicas le detectaron a Benjamín Giménez una esclerosis múltiple.

Afección por la que el niño, oriundo de la localidad bonaerense de Merlo, comenzó un extenso e intenso tratamiento en el Hospital Garrahan, de la ciudad de Buenos Aires. Justamente, los especialistas de este centro de salud le informaron en las últimas horas a su madre que "Benja" no tiene otra opción que realizarse una operación lo antes posible.

En este sentido, su progenitora, Andrea Sayago, detalló a Crónica que "los doctores me dijeron que el nene está listo para ser operado, pero necesitamos los insumos quirúrgicos para ese procedimiento". Los elementos que requieren los facultativos para llevar a cabo dicha intervención consta de 12 tornillos pediculares, 2 barrales de titanio para enderezar la espalda, una barra magnética, entre otros instrumentos.

Que son por demás costosos para la familia del niño, puesto que sólo los barrales superan los 500.000 pesos. Al respecto, Andrea enfatizó que "no tenemos ayuda de nadie y entonces decidimos acudir a la solidaridad de la gente". Por esta razón, Ivana, hermana del pequeño, inició una campaña de difusión en las redes sociales con el fin de impulsar acciones solidarias en pos de agilizar el tratamiento.

La joven expresó que "les ruego con el alma que me ayuden a difundir el caso, su granito de arena puede ser la esperanza de una vida feliz para mi hermanito y toda su familia". Un mal desarrollo de las vértebras, como secuela de la esclerosis, desencadenó una curvatura de su espalda que se profundiza a medida que Benjamín crece.

Por esta malformación, el niño padece dificultades respiratorias la contracción de sus pulmones y de su corazón. En referencia a ello, Sayago dejó en claro que "hace tres meses contrajo una neumonía, la pasó muy mal. Le agarró una crisis muy fuerte producto de que es alérgico y por su joroba, debió estar conectado 48 horas a un tubo oxígeno".

Ante semejante y tan inmediato antecedente, el menor implora por una ayuda con carácter de urgencia, que puede manifestarse en el Facebook "Todos por Benja", o llamando al 1121748432. Una muestra de solidaridad que no solo aliviará su estado de salud, dado que garantizará la primera de las cuatro operaciones a las que debe someterse hasta sus 11 años, sino también su propio ánimo.

En este sentido, su madre reconoció que "a veces me pregunta: ¿Mamá me voy a curar o me voy a morir?, y cuando me dice eso se me parte el corazón, porque sé que, si no recibo una ayuda, le puede pasar eso". Es por ello que la mujer confesó que tiene que ser lo antes posible, porque va a llegar un momento en el que no se va a poder solucionar. "Estoy desesperada y tengo mucho miedo de no poder llegar a conseguir lo que necesita, me siento angustiada y triste, porque no hay una solución para mi hijo, veo que él crece y empeora su estado. Pero, al mismo tiempo, tengo una esperanza de que vamos a poder conseguirle los insumos".