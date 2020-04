El ex vicepresidente, Amado Boudou, dialogó en exclusivo con el programa Solo Periodismo, por la pantalla de Crónica HD, y se refirió a varios temas de actualidad, entre ellos, su reciente prisión domiciliaria y la relación entre el virus COVID-19 y las cárceles argentinas.

"Hay cerca de 1.300 detenidos que son población de riesgo. La comunidad carcelaria está en un grave peligro", destacó Boudou, en referencia al avance del coronavirus en todo el país. El ex funcionario aseguró que "el sistema de las prisiones no está preparado para enfrentar una crisis como esta".

"En la Unidad 31, no pudo ingresar mi médico de cabecera, porque tiene diabetes. Adentro también estaba Luis D'elia, que también padece esa enfermedad", contó. Además dijo que "esto no se puede salir bien, se puede salir menos mal", asimismo aseguró que "solo queda acompañar" al presidente Alberto Fernández.

Cuando fue consultado acerca de su situación procesal, Boudou apuntó contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. "Durante la pandemia dijo que las cuestiones de los pedidos no era tema de la Corte. Alguien que ingresó a su puesto por Decreto debería tener otra actitud", afirmó.

Presos políticos

Amado Boudou no perdió oportunidad para hacer mención a uno de los temas que considera, hoy por hoy, lo interpela: "En Argentina se utilizó parte del sistema de Justicia para la persecución política. Me parece que es algo que no puede tardarse ni un día. En el caso de Ricardo Jaime, es el quinto año que le dictan prisión preventiva" asegurando que "en el peor de los casos debería durar tres años".

"No importa lo que nos pasa en términos individuales, necesitamos que se revisen todas las causas", finalizó la ex mano derecha de Cristina Fernández.