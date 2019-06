Luego de que fuentes policiales confirmaran la aparición de Brisa Castro en Avellaneda, el hombre que la encontró y la contactó con los agentes dio escalofriantes detalles del hallazgo. La menor apareció en el predio Tita Mattiussi este viernes por la tarde.

Según aseguró el sujeto, la joven entró corriendo, muy asustada y desesperada pidiendo ayuda en el predio de Racing este viernes a las 14. "Estaba muy sucia. Cuando habló con nosotros se puso a llorar de inmediato. Le dije que se tranquilizara, que la ibamos a acercar con un policía", relató el señor.

Detalló que Brisa aseguró que estuvo secuestrada dentro de una vivienda y que logró escapar por una pequeña ventana que había en la casa. "Estaba muy perdida, le expliqué que estaba en Avellaneda y ella me dijo que era de La Plata. Tenía puesta una campera negra larga y una capucha del mismo color. No tenía pantalón. Tal vez tenía un short cortito, no los sé", describió.

Agregó: "Me partió el corazón ver a una criatura llorando de esa manera, dijo que extrañaba a su familia". La menor fue asistida por un efectivo policial y trasladada a la Comisaría N°6 de Avellaneda.

Brisa tiene 16 años y vive en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. El pasado miércoles, visitó a su novio del barrio Villa Elvira y, pasadas las 18.30, subió a un colectivo de la Línea 16 ramal Este 16, en la esquina de las calles 117 y 96, para volver a su casa.



Su familia recibió un mensaje de ella avisando que estaba ya en camino pero nunca llegó a su casa. Desde ese momento, comenzaron una intensa campaña a través de redes sociales.