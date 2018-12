Una cabra dio a luz a una extraña criatura sin pelos que parece mitad cerdo y mitad humano, y generó temor y pánico entre los pobladores de la ciudad de Sultan Kudarat, en Filipinas.



De hecho, los vecinos de la granja donde se produjo el alumbramiento bautizaron al deforme animal como "demonio mutante".



La dueña de la cabra, Josephine Repique, de 40 años, contó que el parto duró muchas horas y que, incluso, debieron practicar una cesárea.



Fueron dos las cabras que nacieron. Una de aspecto normal y otra con impresionantes deformidades. Esta última no tiene pelo, su piel es rosa y brillante, y es más grande que la otra cría.



"Parecía un cerdo, con una mezcla de humano", admitió la dueña de los animales. "Nos quedamos impactados. No podemos explicar qué es", se sinceró.



Lamentablemente, la madre y sus dos crías murieron, lo que desató el temor popular de que la criatura fuera un "demonio mutante" maldito que haya traído mala suerte al pueblo.



"Nadie sabe lo que es pero no es una cabra. Da miedo. Todos nos preguntamos por qué sucedió y si es mala suerte", agregó Repique.



La doctora Agapita Salces, del Instituto de Ciencia Animal de la Universidad de Filipinas, explicó que el feto pudo haber sufrido una "mutación genética" en el útero. "También es posible que la madre haya contraído una enfermedad llamada fiebre del valle del Rift por las picaduras de mosquitos y esto causó el desarrollo deficiente del bebé", completó.



VIDEO ESCALOFRIANTE