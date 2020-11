Por Mariano Ceratto

Las expectativas en torno de la llegada de una vacuna que pueda ponerle un freno a la pandemia del coronavirus llena de esperanzas a la comunidad internacional y también a la Argentina. "Probablemente entre fin de año y el primer trimestre del año que viene vamos a empezar a tener gente vacunándose en el país", destacó en diálogo con Crónica el médico infectólogo Pedro Cahn, quien apuntó que "el ideal" sería poder alcanzar "al 80% de la población vacunada".

El miembro del Comité de Expertos (COE) que asesora al gobierno consideró que son "buenas las noticias preliminares" respecto del alto porcentaje de eficacia que presentaron los estudios de la vacuna Pfizer y la Sputnik V, aunque fue cauteloso al enfatizar que aún falta que "un comité independiente haga un análisis" sobre cómo están repartidos los casos de Covid-19 en los pacientes.

"Si, por ejemplo, en la vacuna rusa viéramos que hay 47 casos entre los que recibieron la vacuna y 45 entre los que recibieron el placebo de los 92 que se detectaron, significa que la vacuna no sirve. Pero si, como ellos dicen, hubo un 92% de eficacia, y hay 80 de estos casos que recibieron el placebo, ahí si entonces estamos frente a una diferencia que es muy interesante", destacó Cahn.

En este sentido, el presidente de la Fundación Huésped subrayó que, una vez que se tenga "la confirmación de estos estudios de las distintas vacunas que se están produciendo", el siguiente paso será "poder producir en escala", algo que también llevará "varios meses".

"Lo que va a tener la gente es acceso por parte del Estado a la vacuna, de acuerdo a si pertenece a las poblaciones que se van a vacunar primero, que son los trabajadores esenciales, los trabajadores de salud, los trabajadores bomberos, fuerza de seguridad y mayores de 60 años", resaltó el médico infectólogo.

Sin embargo, Cahn hizo especial hincapié en que todavía "no se sabe si todas las vacunas van a servir para todo el mundo" en relación con algunos sectores sobre los que no hay demasiada información, como "las mujeres embarazadas, que no fueron incorporadas en los estudios" y "los pacientes de HIV, que participaron en poco", así como también "los menores de 18 años".

Continúan las pruebas

Por su parte, el miembro del COE informó que siguen las pruebas de Pfizer, Johnson & Johnson y la vacuna china Sinopharm, en tanto que adelantó que "a fines de noviembre", comenzará con sus estudios en el país el laboratorio chino CanSino, que contará con "8000 voluntarios y se van a hacer en varios centros de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de Mar del Plata".

El médico infectólogo, además, explicó las diferencias entre las vacunas y señaló que "la vacuna Pfizer tiene una plataforma que se llama NRA mensajero, que emite una información genética para que el organismo empiece a generar anticuerpos". En cambio, "la de Jansenn y la CanSino son vacunas que se llaman vectoriales, porque se montan sobre una especia de caballo de Troya, que es el virus del resfrío".

Por último, Cahn enfatizó que "cuanta más gente esté vacunada, más estará protegida y menos van a estar transmitiendo la infección" y confió que la vacuna llegará "a un porcentaje importante".