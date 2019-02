Localidades de doce provincias del centro y norte del país y la ciudad de Buenos Aires se encuentran en alerta amarillo en la clasificación del Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que implica que las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo.



El alerta por el calor rige en distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.



En tanto, en la localidad bonaerense de Bahía Blanca el alerta es naranja, lo que implica que el calor puede ser muy peligroso, especialmente para los grupo de riesgo.



Cindy Fernández, difusora del SMN, adelantó que "de cumplirse las temperaturas pronosticadas estaremos ante la primera ola de calor del verano en la ciudad de Buenos Aires".



La especialista recordó que para determinar una ola de calor en la jurisdicción porteña deben darse durante tres días consecutivos temperaturas mínimas "iguales o superiores a los 22 grados" y máximas "iguales o superiores a 32,3".



"Esos valores varían de acuerdo a cada localidad, dado que son resultado de un calculo estadístico", aclaró.

El trabajo a la intemperie se torna insalubre. (Rubén Paredes-Crónica)



Fernández precisó además que "el miércoles comenzarán a formarse tormentas en Córdoba, San Luis, norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, que llegarán el jueves por la noche al área metropolitana y provocarán un marcado descenso de temperatura".



En tanto, en La Pampa, Córdoba y la región de Cuyo el descenso en las marcas térmicas será "mucho mas leve".



En el norte del país se esperan días de "mucho calor y elevadas temperaturas" que perdurarán por lo menos hasta el final de semana, mientras que en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca "se registrarán tormentas aisladas todas las tardes".



Ante la ola de calor esperada para el área metropolitana, las autoridades sanitarias recomiendan evitar las comidas abundantes, las bebidas alcohólicas o muy azucaradas, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



Además, se aconseja "aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada" y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 17).





Piden extremar cuidados con bebés y personas mayores, los grupos más vulnerables al calor

Agua. Clave para sobrellevar la jornda. (Rubén Paredes-Crónica)



Darles agua aunque no pidan, vestirlos con ropa clara y holgada, evitar que se expongan al sol, sobre todo de 10 a 16, son algunas de las recomendaciones específicas para bebés, niños y personas mayores ante el alerta amarilla por el calor emitida por el Servicio Meteorológico Nacional que afecta a medio país.



Además de los niños y los mayores de 65 años de edad, quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes también son considerados grupos vulnerables ante el calor.



Una vez declarada el alerta, la Secretaría de Salud de la Nación indicó recomendaciones específicas para estas poblaciones como no esperar a que pidan agua, ya que pueden no tener sensación de sed e igual estar deshidratados.



"Conviene ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente", indicó la cartera. También recomendó: procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros; bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia; evitar que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16 horas, y luego de este horario colocarles gorro y protector solar.



Una sugerencia más es que, en la medida de lo posible, se mantenga a esta población en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en su casa o en lugares públicos).



La Secretaría señaló que es importante prestar atención a signos de alerta como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.



En los bebés, también hay que controlar que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal. Ante la aparición de los síntomas es importante concurrir al centro de salud más cercano.



Más allá de estas indicaciones específicas para los grupos vulnerables, mientras dure el alerta amarilla es importante que toda la población tenga algunos cuidados como hidratarse con mayor frecuencia (aún cuando no se sienta sed) y consumir agua segura; evitar bebidas con alcohol, cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes. También se recomienda consumir frutas y verduras y evitar las comidas abundantes y no realizar actividad física intensa.