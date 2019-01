Por Fedra Abagianos

@fabagianos



"¿Por qué a mi?", se preguntaba en un escrito al aire Lisandro "Licha" Ferrante de 24 años, oyente de Perros de la Calle, programa conducido por Andy Kustnezoff en Metro 95.1. "No somos inmortales, no somos inmunes. Si les gusta estar bronceados hay otras opciones. No cambien moda por salud", se respondía el mismo Ferrante quien enfermó de cáncer de piel y contó al aire su experiencia para concientizar y advertir a otros sobre esta enfermedad. El 27 de diciembre de 2018 falleció, un año después de haber conocido el diagnóstico del melanoma.



El bronceado no es saludable y los rayos UV pueden causar lesiones en la piel en toda estación del año y a cualquier temperatura. Y lo que se imagina como una alternativa a la exposición directa del sol es tanto o más cancerígena. En efecto, los especialistas advierten que la radiación ultravioleta del sol y de las camas solares provoca cáncer de piel.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , las camas solares suponen un riesgo para todas las personas. Las más vulnerables son las jóvenes y de piel clara. Las mujeres jóvenes son las que más acceden a este sistema de bronceado y cuanto antes se empiezan a usar, más probabilidades hay de contraer cáncer de piel. Un estudio realizado por Australian Melanoma Family reveló que el 76% de los melanomas diagnosticados entre personas de 18 y 29 años fueron a causa del uso de camas solares.



"El melanoma es un tumor maligno de piel, es el menos frecuente pero el más agresivo de los tres cánceres que existen. Los tres están relacionados con la exposición al sol y tomando cama solar se podría contraer cualquiera de los tres", aseguró a Crónica la Valeria Villoldo, médica dermatóloga. (MN 100549).



Sobre la enfermedad producto de los rayos UV Villoldo explicó que "se trata del sol acumulado en toda tu vida. Con la cama solar vos recibís una gran cantidad de radiación en un corto tiempo: media hora de cama solar equivale a 24 horas de exposición al sol". Y agregó: "El paciente que recibe más de diez camas solares tiene un 10% más de probabilidades de contraer un melanoma que uno que no tomó nunca cama solar".



¿Qué dice la ley?



Las camas solares están prohibidas para menores de 18 años en algunos países del mundo como Francia, Inglaterra y Australia. En 2009 Brasil prohibió en todo su territorio la explotación de todo tipo de equipos de bronceados artificial con fines cosméticos.



En Argentina rige la ley nacional 26.799, sancionada en 2012, prohibe el uso de las camas solares a menores de edad. Además delinea una serie de advertencias e indicaciones que, quienes las comercializan, deben dar a sus clientes. Sin embargo, en la práctica, ninguno de los dos puntos ni se controla ni se cumple en la práctica.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, explica el alcance de la Ley 26.799.