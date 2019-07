"Pasamos una semana hermosa en un paraíso de Punta Cana y, de pronto, comenzamos a vivir una pesadilla. Cande estaba en la playa y, al otro día, amaneció en coma en un hospital", contó la madre de la adolescente de 15 años que permanece en tratamiento en el Sanatorio de Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, tras aterrizar en el aeropuerto de San Fernando este jueves por la noche.

Natalia Knetch, de 38 años, manifestó estar agradecida con la vida y recordó los momentos más difíciles que le tocó atravesar como madre mientras veía a su hija en una camilla. Expresó: "Como mamá no entendés lo que pasa, la lógica en mi cabeza no existía. Fue horrorozo terminar así. Hay una frase que se suele escuchar y uno no la cree hasta que te pasa: 'La vida te cambia en un minuto'".

Las buenas noticias de los médicos no llegaban y la mujer aseguró que debió aferrarse a las mínimas mejoras de Candela Saccone para poder acompañarla en la lucha. "Nos agarrabamos de las cosas más pequeñas para celebrar y ver todo positivo. Un pequeño avance era un logro, no un retroceso. Tratamos de ser optimistas a todo momento. El apoyo incondicional de nuestra familia fue clave en el proceso", contó.

Luego, destacó la "adaptabilidad impresionante" de su hija y explicó: "Fue canalizando todo lo que le pasaba y se lo tomó bastante bien. Le costó al principio. Tenía miedo de dormirse, creía que si se dormía podía dejar de respirar".



También recordó las primeras palabras de la menor luego de días sin poder hablar: "Estaba confundida, no sabía dónde estaba. Sin embargo, intentó tranquilizarme y me dijo 'bueno mami, estamos juntas, estoy viva'. Ella me consolaba a mí, ella es así".

En tanto, contó cómo fue la experiencia dentro del avión sanitario que trasladó a Candela de Santo Domingo al Aeropuerto de San Fernando: "Nos agarrabamos la mano llorando con Cande. Estabamos felices de volver a casa. Fue un viaje super tranquilo y los enfermeros nos tranquilizaron en todo momento".

Agregó: "Llegar a Argentina y aterrizar fue pura felicidad y emoción. Tener a Cande en su país, viva y estable, es maravilloso. Aunque todavía no puede mover la pierna derecha, estuvo al borde de la muerte y hoy en día lo puede contar. No hay palabras para describir la fecilidad que sentimos".



Oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, Candela se descompensó el 19 de junio durante el último día de sus vacaciones en Punta Cana y fue trasladada al Centro Médico Canela 1, donde los médicos le diagnostican cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre.



Además, Candela tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió su derivación al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, que la empresa Assist Card inicialmente se negó a realizar pero que luego por la viralización del caso en redes sociales, resolvió afrontar y concretó tres días después.