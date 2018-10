Los canillitas porteños están en alerta. El sindicato Sivendia -liderado por Omar Plaini- presentará una nota al jefe de gobierno porteño argumentando “persecución contra los trabajadores”. Además, si la situación no se revierte, advirtieron que “la semana próxima marcharemos a la jefatura”.

Carlos Vila, prosecretario general del sindicato de Vendedores y Revistas, dialogó con “Crónica” y subrayó que “con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta empezaron conflictos severos”. Su denuncia se basa en que “levantan paradas a la madrugada sin intimación previa. A veces reconocen el error, pero ese trabajador ya perdió el día y queda mal desde lo psicológico”.

Según Vila, el permiso a atender un puesto lo otorga el ex Ministerio de Trabajo, mientras que cada municipalidad te da el lugar físico. “Ahora directamente no entregan permisos. Vas, hacés el trámite correspondiente, te atienden mal, te dicen que vuelvas porque siempre te pasa algo y después tardan”, ejemplificó. Es por eso que el canillita habla de “persecución” dentro de la ciudad de Buenos Aires.

“Nosotros tratamos de tener diálogo con ellos. Yo me entrevisté con Eduardo Macchiavelli -ministro de Ambiente y Espacio Público porteño- para armar una mesa de diálogo y no perjudicar al trabajador”, añadió Vila, pero todo quedó en la nada. Desde inicios de 2016 hasta la fecha, distintos puestos de diarios fueron levantados “sin justificación”. “Acá no se ve solamente afectado el vendedor, sino también el distribuidor, el editor, el vecino. El diario es cultura”, siguió diciendo.

En el interior del sindicato, Vila recibió a este medio y manifestó que “la ciudad habla de transitabilidad. Dicen que el vendedor perjudica al peatón. Pero vemos que ellos ponen un tacho de basura arriba de una vereda. O que colocan un deck en algún barcito y quita lugar de acceso a los peatones”.

Ante la falta de diálogo con el gobierno, este lunes se reunieron distintos delegados en la sede de Venezuela al 2300. Le decisión fue presentar una nota a Rodríguez Larreta y, además, organizar una marcha para la semana próxima a la jefatura de gobierno.

El sindicato cuenta con más de 2.000 kioscos en Capital Federal y un total de 4.800 si se le suma la provincia de Buenos Aires, lo cual abarca alrededor de 3.500 empleados sindicalizados. “Tenemos solidaridad con todos los gremios y ellos con nosotros”, cerró Vila, adelantando que una marcha “se hará sentir”.