El abodago de Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendió a Diego Maradona durante sus últimos días y una de las acusadas por la muerte del astro futbolistico solicitó este martes la nulidad de la junta médica que responsabiliza al equipo de profesionales por la muerte del ex jugador, considerando que se usaron declaraciones testimoniales de los

imputados



Según indicaron fuentes judiciales, la petición fue realizada por su defensor, Vadim Mischanchuk, ante Orlando Díaz el juez de Garantías 2 de San Isidro. Cabe recordar que el pasado lunes el neurocirujano Leopoldo Luque también pidió lo mismo.



Por su parte, la agencia Télam accidió al escrito y este indica en su comienzo: "Venimos por medio del presente, en legal tiempo y forma, a plantear la nulidad absoluta del informe médico pericial oficial de fecha 30 de abril del corriente año, por haber tomado en cuenta y fundamentar conclusiones basadas en testimonios bajo juramento de la hoy imputada Dra. Agustina Cosachov, como así también todos actos consecutivos que de él pudieran derivar".

En otro párrafo, el texto maniesta que: "Es grave V.S. –indica el abogado-, que a la hora de llegar a una conclusión pericial, los Sres. Peritos Oficiales tomen en cuenta manifestaciones de los profesionales tratantes que actualmente se encuentran imputados y que solo se han manifestado en autos a través de juramentadas declaraciones testimoniales que no deberían ser tomadas en cuenta"."Se los ha obligado a prestar declaración bajo juramento para luego utilizar lo allí manifestado en su contra en el informe pericial" y consideró que "esto resulta ser una absoluta y clara violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso", indicó al respectoSegún señaló Mischanchuk "el informe de los peritos oficiales tiene cuestiones formales y de fondo que merecen ser observadas en resguardo de las garantías del debido proceso legal y la defensa en juicio". Y agregó que: "Entiendo que los peritos han hecho consideraciones que van más allá de la labor pericial médica. Por eso, como abogado defensor, estoy obligado a poner estas cuestiones de manifiesto para resguardar el debido proceso".

Antecedentes en la causa por la muerte de Diego Maradona

El pasado lunes, Julio Rivas, el abogado de Luque, presentó un pedido de nulidad de la junta médica basado en otros argumentos.



De esta manera, el citado defensor hace referencia a que los peritos designados oficialmente "no fueron imparciales" y que, al menos tres de ellos, debieron excusarse y no participar en la medida porque anteriormente fueron testigos en el expediente.



En tanto, manifesta que la junta médica presentó sus conclusiones el pasado 3 de mayo a los fiscales a cargo del caso Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, y 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre pasado.



Por otra parte, consideraron que "el Diez" "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.

Al mismo tiempo, calificaron al grupo de expertos como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".Ahora, el equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro,, se tomará unos días más para analizar las conclusiones de la junta y, en base a ellas, formular la imputación para los llamados a indagatoria.En tanto, los fiscales no sólo evalúa agravar la calificación penal, sino que también podría sumar nuevos imputados del entorno no médico de Maradona.Por último, aparte de Luque (39) y Cosachov (35) los otros cinco profesionales de la salud imputados en la causa son el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29); los enfermeros Gisela Dahiana Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).