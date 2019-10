Dos hombres mataron a un puma en la zona rural de Santa Elena, Entre Ríos, y publicaron varias fotos en las que posan sonrientes con su cadáver.

La Brigada de Delitos Rurales logró identificar a los culpables de la muerte de una especia protegida ya que se encuentra en peligro de extinción y se confirmó que se trata de vecinos de el paraje "El Quebracho".

En las imágenes se puede ver a los sujetos junto al cuerpo sin vida del animal, al que además habían despellejado.

LEÉ TAMBIÉN: Ostende: Así atraparon al puma que causó terror

Los hombres justificaron el hecho indicando que los mataron porque les causaba perjuicios con el ganado, los pollos y corderos, según indicó Diario Uno.

Se les inició un expediente por caza furtiva ante la Dirección de Fiscalización de la provincia. "La verdad, no es muy común ver esto porque no es un animal autóctono de la provincia. Pero sí es verdad que un puma representa un riesgo para los animales de granja", dijo Cristhian Graciani, jefe de la Brigada La Paz dependiente de la Dirección Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. "No sabemos si se comieron la carne o no", agregó.

LEÉ TAMBIÉN: Pánico por puma suelto en Ostende