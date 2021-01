Por Ignacio Barrios

"No todos son jugadores de rugby o rugbiers", hizo énfasis desde el primer momento Eliseo "Chapa" Branca, en referencia a cada una de las veces que un caso, que tiene como protagonista a un pibe que alguna vez jugó ese deporte, resuena en los medios de comunicación.

El crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el pasado 18 de enero a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, cambió los paradigmas de una disciplina vínculada a los valores, pero en nuestro país, también a la violencia.

"La formación, la educación y los valores vienen de la casa. Un pibe que vos entrenás en el club lo tenés 8 horas, el resto del tiempo lo pasa en el colegio y en la casa", contó "Chapa" en dialogo con crónica.com.ar.

De este modo, el ex segunda línea de Los Pumas y ex entrenador de varios clubes (CASI; GEI; Beromama), tanto en divisiones formativas como planteles superiores, habló de su experiencia formado a chicos.

Los padres "te tiran los problemas a vos", porque "en la casa tienen sus propios problemas". Este es "un tema social, no un problema del rugby".

Asimismo, el también ex head coach de la selección nacional de Paraguay y el provincial de Santa Cruz, hizo una diferenciación entre quienes practican este deporte: "Un tipo se pone una camiseta o hace un try en un entrenamiento y ya es 'jugador de rugby'", pero "el tipo no está ni federado en el club, ni paga la cuota del club, ni nada".

"Es lo mismo que a vos te vean jugando un partido de tenis y te diga 'el tenista' y nunca entraste a ninguna competencia", analizó. A su vez también apuntó contra la "malícia" que se tiene con el rugby: "Es un deporte donde van las dos hinchadas juntas, a veces molesta un poco eso".

La importancia de "la parte humana"

Los casos de violencia, que involucran jugadores de rugby, parecieran aislados, aunque repetidos. Sin embargo, Branca desarrolló su mirada acerca de la función fundamental que cumplen los equipos.

"Lo importante es que los chicos hagan deporte, que estén en un ambiente sano, que en el club encuentre una isla donde correrse de los problemas y que se le dé más bola a la parte humana", apuntó y afirmó: "Hoy por hoy necesitamos gente que apañe, que al chico lo calme, que le de un consejo bueno".

"Hay poner énfasis en quien está entrenando. Que paternalismo tiene con el grupo. Yo priorizo mucho la persona. "Hay muchos héroes que en el deporte que no cobran un mango, que lo único que hacen es tratar de que haya más jugadores y aportar a la sociedad".

Clubes cerrados

"Tenemos un pandemia que no nos deja vivir" y lo importante "es que abran los clubes" para "que vuelven a hacer deporte los chicos", garantizó Branca, quien considera fundamental el rol social de esta disciplina.

"Yo no sé cómo van a quedar los clubes", aseguró Eliseo en referencia a la situación que atraviesan los equipos que se encargan de formar a los pibes que jugan al rugby.

"Los clubes grandes ya tienen estructura, pero si quieren que crezca el rugby tendrían que reforzar las bases. El rugby en Argentina está bárbaro, lo importante es mantenerlo y que todo esto (por los hechos violentos) no afecte, por gente que no es del rugby", garantizó. "Acá juegan todos, el que no tiene plata, el que tiene y el desempleado", concluyó.

Caso Fernando Báez Sosa

Crónica le señaló al ex Puma que se cumple un año del crimen de Fernando Báez Sosa, a manos de un patota de pibes que jugaban al rugby en el club Zárate, por el que hay 8 personas detenidas.

Cuando fue consultado acerca de los cambios desde este aberrante acontecimiento el afirmó: "Hubo cambios, pero con esta pandemia no lograste juntar a nadie, fue todo por Zoom. No hay mucha actividad en el club; Cuando está todo tan revuelto, hay que poner mano dura"

"Los chicos que mataron a este pibe no son rugbiers, son asesinos. Hay que diferenciar", enfatizó.

Asimismo, también consideró que la situación del aislamiento por la pandemia del coronavirus "no ayudó mucho", a que las autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR) profundizaran las tareas formativas.