Si bien los primeros meses de la pandemia de coronavirus parecía enderezar el consumo de cigarrillo entre los fumadores, las cifras indican que la situación económica más el aumento del tabaco, hicieron que la venta de este producto cayera en un 30 por ciento si se toma todo el 2020, y que la gente comience a volcarse a segundas marcas.

Crónica.com.ar dialogó con Sergio De Acha (presidente de la Federación Argentina de Kiosqueros (FEDARKI) quien sostuvo que "el año pasado se vivió una situación particular por el tema de la pandemia, porque hubo momentos de crecimiento con la angustia y deseperación de la gente. En los primeros momentos sobre todo, después hubo un momento que pasamos a un quiebre de stock, porque las fábricas estaban paralizadas, así que en ese momento, las ventas disminuyeron porque se vendía lo que había. A nivel general, de ahí a esta parte, crecieron los cigarrillos que se llaman Vibrance, que son de segundas marcas, por ejemplo segunda línea, lo que fabrica tabacalera Sarandí o la tabacalera Espert, son cigarrillos como el Pier o Melbourne, que aumentaron el nivel de ventas y las primeras marcas están en una meseta".

Según De Acha, el "aumento del cigarrillo está estipulado con las tabacaleras y con el gobierno con aumentos trimestrales de un 7 u 8 por ciento fijo, generalmente son cuatro aumentos del 7 por ciento por lo que rondaría un 30 por ciento".

Palabra de comerciante

En Tanto, Patricia (quien es encargada de un kiosco en el barrio de Palermo) dijo que "en general, la venta general está cayendo alrededor de un 30 por ciento, 50 en algunos casos y con el aumento llegan las quejas. Es una comparación de un año a otro, que ya veníamos con una caída importante, porque veníamos de una caída de cuatro años con el macrismo, cada vez se vendía menos y esto, se aguduzó con la pandemia, con menor circuración de gente, y en estos últimos meses, a pesar de que hay circulación de gente, no hay circulación de dinero y la perspectiva es mala, porque si se suma que va a haber clases presenciales normalmente en febero y marzo las ventas bajan por el inicio del año escolar por lo gastos que tiene la familia".

Consultada sobre al ventas en su comercio, la mujer agregó que "en el día viene 15 o 20 personas como máximo. Normalmente, compraba de las dos marcas y ahora estroy comprando una, y al de Nobleza que es la que no se vende mucho, compro cada 15 días. La gente lleva uno dos atados como máximo, y hay un mito urbano que dice que los cigarrillos empuja las ventas, algo que es mentira ya que se derrumbó hace tiempo por el alto costo del cigarrillo. Un atado está a 200 pesos y los que más se llevan son Marlboro boy y Marlboro 10 unidades, aunque también vendo Lucjy Strike convertible de 10, son 12 cigarrillos".

Suba del cigarrillo

En cuanto al aumento del producto, Patricia argumentó que "vas perdiendo la noción del aumento, creo que subió un 40 por ciento en el último año, porque son cada tres meses y le dan fuerte, igual depende de la marca. Igual no es que bajó la venta de cigarrillo solo, sino que bajó todo y con el aumento de precios de los productos baja la rentabilidad porque el comerciante no puede trasladar el aumento, porque si no vendés, no podés trasladar tanto y además suben los gastos fijos como alquiler y servicios".

De Acha finalizó diciendo que "la gente lleva segunda marca según dónde esté ubicado el kiosco, si es en Capital Federal, Gran Buenos Aires o el interior, varía según el poder económico donde esté ubicado el comercio. La gente cuida el mango, busca promociones, beneficios, que se le atienda bien".

POR G.A.