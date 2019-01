Por Francisco Nutti

@FranNutti

La transformación digital invita a pensar que el mercado laboral cambiará radicalmente en los próximos años. Según expertos, los trabajos que tendrán más salida en este 2019 involucrarán a aquellos relacionados con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería o las Matemáticas. ¿Pero habrá empleos que se verán perjudicados?

Los tiempos cambiaron. Hace 20 años, en la Argentina no existían los teléfonos inteligentes y el marketing digital estaba lejos de jugar el papel que hoy tiene en el mercado de trabajo, que cada vez es más competitivo. La rapidez con la que crece la tecnología y el auge de la sociedad del conocimiento hará que desaparezcan algunas profesiones y surjan nuevas.

"La tecnología, en el mediano-largo plazo, siempre favorece la producción de bienes y servicios en escala, y por ende, la creación de riqueza y trabajo. En el corto plazo, es decir hasta que las habilidades y los conocimientos de las personas se adapten al cambio tecnológico, puede que algunas profesiones u oficios se resientan y por ello es importante un red de contención", explica en diálogo con Crónica Sebastián Siseles, Vicepresidente Internacional de Freelancer.com, una plataforma de empleo independiente con 30 millones de usuarios en más de 200 países.

"Frenar el avance tecnológico no es una opción, pero crear medidas de contención para aquellos puestos que en el corto plazo lo sufren, es lo que se debe hacer", agrega.

Para Siseles, "cuando Henry Ford lanzó el automóvil como medio masivo de transporte, seguramente los productores y choferes de carruajes de la época lo sintieron. Pero se adaptaron, ¿o no son los antiguos choferes de carruajes los taxistas de hoy? Por eso, no creo que la tecnología perjudique la creación de empleos, sino que va a tener lugar una re-transformación. Todo trabajo que sea sistemático y repetitivo y que tenga como componente central el esfuerzo físico está tendiendo a ser reemplazado por las máquinas. La automatización no significa que los robots van a reemplazar al hombre en todo, simplemente que este tipo de trabajo donde la acción repetitiva y sistemática predominen son los empleos que tienen más tendencia a desaparecer, como viene pasando desde la Revolución Industrial".

En tanto, asegura: "Las áreas que se perfilan como las más buscadas a mediano plazo son aquellas relacionadas con Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), porque son quienes están más adaptados a las nuevas tecnologías y los que pueden asistir a las empresas en su transformación digital para competir en un mundo cada vez más hiperconectado".

Y continúa: "Las 3 grandes categorías que aumentarán su valor son: programación, marketing y comunicación y diseño. A su vez, dentro de estas 3, probablemente una que crezca mucho va a ser la inteligencia artificial".

Según el directivo, este año también crecerá el trabajo independiente. "Mucha gente no se siente cómoda con la idea de trabajos de 9 a 18 que no los desafían ni los motivan de acuerdo a los tiempos que corren. Empleado y empleador no necesariamente coinciden en la misma ciudad y esta es una de las grandes ventajas del trabajo independiente. La conectividad, el acceso a la tecnología y la irrupción de los millennials en el mundo del trabajo hicieron un combo fabuloso para el gran cambio que estamos viviendo en la forma de trabajar".

Será importante prepararse para estos cambios y acercarse a las nuevas tecnologías para estar conectado. Y para conseguir, el día de mañana, una fuente de trabajo sin preocupaciones.