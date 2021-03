El Gobernador, Rodolfo Suarez presentó la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Palacio San Martín como acción de promoción de los diferentes Puntos Vendimia en el exterior. Durante el evento, en donde también estuvo la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, participaron representantes de varias embajadas.

Estuvieron presentes los embajadores de Portugal, México y Chile; la reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous; el titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), José Zuccardi; el subsecretario de Asuntos Nacionales, Embajador Fernando Asencio; el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Embajador Pablo Sívori y en representación de Wine of Argentina, Jimena Molina.

“Quiero agradecer a todos los que están presentes, a Cancillería por recibirnos y a los mendocinos por ser parte de esta Vendimia”, señaló el Gobernador al iniciar el acto. “Esta Vendimia es particular, por las razones que todos sabemos. Pero desde Mendoza hemos querido mantener nuestro espíritu no y por ello no quisimos dejar de hacer la Vendimia. Sobre todo no quisimos dejar de difundirla en todo el país y en el mundo y por ello hoy estamos aquí”, agregó el mandatario.

Así Suarez explicó que bajo este nuevo formato virtual, la Vendimia tendrá diferentes Puntos en simultáneos desde donde se podrá ver tanto en la provincia, como en el país y en el extranjero. “Se verá una película que se ha hecho y que ha demandado mucho esfuerzo y trabajo de mendocinos, artistas, directores y demás”, explicó sobre el film “Historias de Vendimia” que se estrenará a las 22hs el sábado 6 de marzo en todos los Puntos Vendimia habilitados.

Para finalizar, el Gobernador resaltó que: “Todos han trabajado en un producto para promocionar nuestro vino y que nuestra industria madre siga creciendo. En estos tiempos de Vendimia era común recibir funcionarios de cancillería y embajadores en Mendoza. Hemos querido hacer todo de alguna manera y por eso hoy estamos acá para promocionar la fiesta. Así que les agradezco por todo lo que están haciendo en nombre de los mendocinos”.

.

El embajador, Fernando Asensio expresó: “Este acto refleja el espíritu federal que tiene Cancillería porque esta puesto al servicio de nuestra provincia para garantizar la promoción y los intereses de todos los argentinos. Agradezco la presencia y el acompañamiento de los embajadores extranjeros acreditados en el país, por su compromiso para fortalecer las alianzas para la promoción del turismo nacional y en especial de nuestra provincia de Mendoza, que cuenta con importantes atractivos turísticos, infraestructura de primer nivel, su gente, su cultura y sus exquisitos vinos de calidad internacional”.

“Cancillería celebra esta iniciativa motorizada por el Gobierno de Mendoza de proyectar esta película sobre Vendimia porque es un ícono de Mendoza y para todo el país”, añadió Asensio.

Por su parte, el embajador Pablo Sívori indicó: “Para nosotros esta presentación representa un punto más en un proceso de trabajo que viene llevando adelante esta Cancillería. Un proceso que tiene que ver con una mirada federal, pero también con una mirada sectorial de los productos con que la Argentina pueda proyectarse hacia el mundo que tiene que ver con el trabajo de las provincias y los municipios”.

Así, el subsecretario destacó el hecho de que “la provincia de Mendoza sea el epicentro de la actividad vitivinícola en el mundo y el sector vitivinícola como una referencia de la marca Argentina en el mundo. No tengo dudas, de que en cualquier lugar nos reconocen por estas dos cosas”.

Cincuenta y cinco países ya confirmaron la proyección del film “Historias de Vendimia” que se estrenará el próximo sábado 6 de marzo. La película se verá en simultáneo a las 22hs horas en todos los Puntos Vendimia que se han habilitado, tanto en la provincia, como en el país y en el exterior.

.

En 7 Embajadas de Argentina en el mundo se realizarán diferentes tipos de eventos (de acuerdo a su situación de pandemia), según formato posible (virtual o presencial). La selección de los espacios fue realizado junto con la Subsecretaría de Comercio en el exterior, de Cancillería, teniendo en cuenta los mercados prioritarios del país. Además, en las 10 ciudades miembros de la Red “Great Wine Capitals” se celebrará y proyectará el film.

Otras de las acciones previstas para el exterior será la de la transformación en un Punto Vendimia de las residencias de figuras relevantes para la cultura mendocina. De esta manera, la película también la podrán disfrutar en los eventos privados que ofrecerán desde sus casas Natalio Faingold, en Londres, Reino Unido; Verónica Cangemi, en Colonia, Uruguay; Julio Le Parc, en París, Francia y Elbi Olaya, en Madrid, España.

El presidente de la COVIAR, José Zuccardi, destacó las acciones realizadas por el Gobierno de Mendoza en materia turística y cultural en el marco de la pandemia. En este sentido resaltó “el esfuerzo por hacer que la Fiesta de la Vendimia trascienda y llegue al mundo entero de modo virtual”.

Jimena Molina del departamento de marketing de Wine of Argentina, agregó: “Que nuestras bodegas tengan un reconocimiento internacional por la calidad de sus vinos hace que estén pasando un muy buen momento y estamos todos dispuesto a capitalizar y seguir promocionando”.