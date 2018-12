Una mujer de 40 años sufrió graves quemaduras cuando se encontraba con su madre, cocinando para los perros. La víctima no logró sobreponerse y falleció el viernes por la noche.

El drástico suceso se registró en el barrio Ampliación Vinalar, cerca de las 15.30 del jueves, cuando Carlos Morales -55 años- escuchó que su vecina pedía ayuda desesperadamente porque su casa estaba siendo consumida por las llamas. Rápidamente el hombre corrió hasta la casa y al llegar allí encontró a la hija de su vecina -identificada como María Eugenia Navarro- con graves lesiones en su cuerpo, por lo que acudió a asistirla. Mientras Morales trataba de apagar las llamas que consumían el cuerpo de la joven arribó a la casa su padre, Alberto Morales, quien la cargó en un vehículo particular y la trasladó al hospital Regional, donde ingresó grave.

Los médicos que la examinaron revelaron que la víctima tenía el 65 por ciento de su cuerpo quemado y que su cuadro era grave. Permaneció en terapia hasta las 22.30 del viernes cuando falleció.



Sobre el grave accidente doméstico, su madre Analía Montesinos (68) contó que ambas se encontraban en un sector de la cocina, cocinándole polenta para los perros. Habían puesto una olla de aluminio sobre la hornalla y luego se sentaron alrededor de la mesa a charlar. En un determinado momento la olla comenzó a prenderse fuego, por lo que ellas -ante la desesperante situación arrojaron agua sobre las llamas, lo que provocó que se avivaran y que la combustión fuera aún mayor.

El fuego comenzó a propagarse y tomó la mampostería del techo y una parte de la puerta que estaba del otro lado de la cocina. Allí fue cuando María Eugenia -al ver que las llamas no cesaban- en un acto de valentía tomó con sus manos el recipiente de aluminio para retirarla hasta el patio. Las intensas llamas no mermaron y se propagaron por el cuerpo de la víctima, provocándole graves quemaduras. Desesperadamente Montensino comenzó a gritar y fue auxiliada por su vecino y su ex pareja, quien reside a pocas cuadras, según informa el sitio elliberal.com.ar.



Al tomar conocimiento del hecho, personal de la Comisaría 45 tomó intervención y se hizo presente en la casa junto con sus pares de Criminalística quienes realizaron los trabajos en la casa de la tragedia. La Fiscalía de turno también se interiorizó de la situación y dispuso que el médico de Sanidad examine a la víctima para constatar si las heridas que presentaba eran coincidentes con el relato de los testimonios.