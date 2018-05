Esmeralda Mitre denunció al ex presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Ariel Cohen Sabban, de acoso sexual. La artista aseguró que el hecho ocurrió cuando en una reunión para pedir disculpas por sus desafortunados dichos sobre el Holocausto.

"Lo recibo en mi casa, me dijo ‘te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte", explicó y detalló: "Me corro y me dice ‘yo te voy a convertir en un heroína'. Me pide que vaya un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation, para aprender acerca de esta gran tragedia. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos. ‘Esto cuesta 80 mil dólares, lo podés pagar en cuotas’, me dice". A esto se le sumó el posterior acoso sexual: "Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca". "La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice 'quedate tranquila que no te va a pasar nada, no te voy a garch...'. Una situación muy desagradable", aseguró.

Por este hecho, Cohen Sabban fue separado de su cargo se vio obligado a pedirle disculpas en una carta. "Quiero pedirle sinceramente perdón por toda la angustia y mortificaciones que ha sufrido. Los desgraciados sucesos que son de dominio público han resultado, también, sumamente dolorosos para mí y para mi familia. Tengo que reunir fuerzas para poder proseguir con mi vida. Estoy devastado anímicamente", dice la breve misiva.