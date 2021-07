Patricia Silvana Ramírez Ter Hart apareció por primera vez en ShowMatch en agosto de 2010 cuando fue invitada por Fabio "la Mole" Moli, quien se encontraba participando del Bailando por un sueño. La mujer es oriunda de Córdoba, se hizo conocida mediáticamente como "Coki" y desplegó todo su talento musical en la pista más famosa del país.

En ese entonces, Marcelo Tinelli se encontraba soltero, se había separado en 2009 de Paula Robles tras estar juntos por 12 años, de esa unión nacieron Francisco y Juana. Antes de la aparición de Coki Ramírez, el conductor coqueteaba con otra invitada del piso "Laurita".

El boxeador había invitado a "Coki" Ramírez con la intención de presentarle una compañera a Tinelli. En aquella noche, la cordesa de 41 años contó quién era y a qué se dedicaba. La mediática se presentó como hincha de San Lorenzo, protesista dental, jugadora de voley, cantante y cocinera.

En cuanto a su faceta musical, entonó la canción Abrazame de Julio Iglesias. Al año siguiente fue convocada para particiar del certamente de baile y en su debut no dejó pasar la oportunidad de endulzar el oído de la audiencia y de Tinelli con un tema de Cristian Castro.

Sin embargo, su carrera como cantante empezó mucho antes. Compartió escenarios con artistas como Alberto Plaza, quien la descubrió mientras ella cantaba en bares cordobeses, Valeria Lynch, Ricardo Montaner y Noel Schajris, este último participó del disco solista de la joven llamado Presente lanzado en 2007.

Para la artista su paso por ShowMatch fue "una explosión. Fue el puntapié para un montón de cosas que sucedieron y que van a suceder. Todavía después de once años me preguntan qué le dije Marcelo al oído", recordó en Intrusos en el mes de mayo.

“No se imaginan las cosas que le decía. Usaba el humor cordobés para hacerlo reír. Teníamos mucha piel”, reveló Ramírez. En su paso por el reality llegó a componerle una canción a Tinelli.

Aunque su paso por las pistas del Bailando generaron mucha repercusión, la cantante sintió que fue "censurada" ya que iba a participar del certamen nuevamente en 2017 con la Mole Moli, pero esto no llegó a concretarse ya que el boxeador fue desvinculado por mostrarse en contra de la ley que prohíbe la carrera de galgos.

En ese momento Coki había hablado con Marcelo y le dijo que se quede "tranquila" y que no se iba a "quedar sin trabajo. Todavía estoy acá esperando", sentenció.

Sobre su situación sentimental, la cantante dio por finalizada su relación con el empresario Mariano Grimaldi tras dos años de estar juntos. En las últimas horas se conoció que el ex golfista Ángel "el Pato" Cabrera, su pareja en 2013, fue condenado a dos años de cárcel por violencia de género.

El Pato Cabrera estaba detenido desde enero en Brasil y será trasladado a Argentinapara cumplir con su condena por lesiones y amenazas contra su ex pareja Cecilia Torres Mana.

"No me dolió, pero a Pato yo lo quise mucho y fue raro. ¿A quién le gusta ver a alguien pasándola mal? señaló en el programa Implacables este domingo por Canal 9. Además expresó que tuvo "suerte" de no "estar pegada en esa situación", ella no sabe "realmente qué pasó ni tampoco qué sucedió":

Coki Ramírez se va del país

Sobre su presente laboral, Coki Ramírez reveló que se va del país. Si bien la pandemia por coronavirus afectó al sector artístivo, la cantante aseguró que la industria musical en Argentina siempre le dio "la espalda".

La cantante se va a Miami, Estados Unidos. Está a la espera de la visa de trabajo para avanzar con su decisión.

“A mí me gusta cantar para que la gente me escuche y me falta eso. Si Dios quiere lo voy a lograr con este viaje, estoy esperando esa bendita visa de trabajo en Estados Unidos y ya tengo contrato firmado en Miami, la idea es generar discos“, explicó la interprete en diálogo con Mitre Live.

Además agregó que en Estados Unidos "hay mucho escenario", pero aseguró que su "lugar en el mundo es Córdoba" y que "son tantas las cosas que pueden suceder, acá está todo muy complicado".

Sobre sus pasos musicales en Argentina conto que lo charló con Alberto Plaza y hasta con Ricardo Montaner, quien se desempeña como jurado de La Voz Argentina.

"Es muy raro que con tu talento y el cariño de la gente, no haya productores que se fijen en vos, me decían. No sé que rol juegan las discográficas en la carrera de los artistas", relató.