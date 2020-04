Un joven colgó, este jueves, en el 38 aniversario de la Guerra por la soberanía en las islas Malvinas, una bandera del Reino Unido de Gran Bretaña en el balcón de su casa en la ciudad de La Plata lo que generó el repudio de los vecinos, algunos de los cuales le arrojaron proyectiles, hasta que ante el reclamo de un ex combatiente la quitó y se la entregó al veterano.



El incidente se produjo esta tarde en un departamento del primer piso que da a la calle 63 entre 15 y 16 de la ciudad de La Plata, donde la presencia de un enorme toallón con la bandera inglesa llamó la atención de varios vecinos que increparon al hombre que colocó la insignia en primer plano.



Para calmar la situación tuvo que intervenir la Policía, ya que las explicaciones del joven no fueron bien recibidas por sus vecinos, dado que el hombre aseguró que la había lavado "y no tenía donde colgarla".



Uno de los que solicitó desde la vereda que retirara la bandera británica era un ex combatiente, que le indicó que consideraba "una ofensa", confiaron personas que estuvieron en el lugar.

Los vecinos también repudiaron la contestación del hombre cuando les dijo “la lavé y no tenía donde colgarla”.



Las protestas no sólo fueron verbales, sino que algunos vecinos comenzaron a arrojarle proyectiles que rompieron vidrios del balcón.

La bandera fue entregada a un ex combatiente de Malvinas.



Ante las reacciones del vecindario, el joven optó por quitar la bandera y se la entregó al ex combatiente que inició la protesta a modo de disculpa.