A partir de este lunes el personal de toda la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires podrá realizarse, con turno previo, el test rápido para detectar coronavirus en los tres centros previstos por el Gobierno porteño, en el marco del regreso a las clases presenciales del 17 de febrero.



Para realizarse el test, tanto el personal docente como el no docente deberá sacar previamente un turno en la página web del Ministerio de Educación porteño, y presentar, el día correspondiente, "una copia en papel o digital del recibo de sueldo o un documento que acredite que trabajan en una escuela de la Ciudad", se detalla en la página oficial del Gobierno porteño.



Los tres centros de testeo designados están ubicados en La Rural (Comuna 14), Palermo, que funcionará de 8 a 20 horas de lunes a domingos, aquí se podrá hacer el test tanto en forma peatonal con entrada por Avenida Santa Fe 4201, como vehicular, con acceso por Avenida Sarmiento 2704. En la Usina del Arte (Comuna 4), Agustín Caffarena 1, La Boca donde el testeo es peatonal, de lunes a viernes de 9 a 15 horas y en la Sede Comunal 7 (Av. Rivadavia 7202), Flores, donde el testeo es peatonal y funciona de 9 a 15 de lunes a viernes.



Desde el predio de La Rural, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que "están todas las condiciones dadas para que los chicos y las chicas vuelvan a las escuelas".

, señaló la ministra y aseveró que el trámite en la página web no lleva más de 15 minutos .En tanto, informó que hay tres centros de testeo distribuidos en distintos puntos de la ciudad " para poder garantizar que no tenga que trasladarse tanto" y que "en todos los centros pueden venir en auto o caminando".En declaraciones a TN, la funcionaria porteña, indicó que para un regreso a las aulas seguro, uno de los puntos acordados con los sindicatos fueron los horarios de testeos porque

Consultada sobre la recusación al juez porteño Roberto Gallardo -quien la había citado junto con su par de Salud,para dar explicaciones sobre cómo serían los testeos a los docentes-, Acuña indicó que "sigue el trámite judicial y administrativo, nosotros no encontramos razones reales y certeras que puedan justificar que se suspenda el comienzo de clases" y añadió: "Están dadas las condiciones, está la vocación y está la necesidad de los chicos de volver a recuperar todo lo que se ha perdido el año pasado".En la misma línea, apuntó: " Si el juez (Gallardo) tiene dudas aquí estamos nosotros tenemos información y certeza para darle y realmente no hay motivos que justifiquen no abrir las escuelas".Para obtener el resultado del test de Covid-19, los/as docentes y no docentes deberán escribirle a BOTI, el chat de la Ciudad. Por dudas o consultas, podrán comunicarse al 0800-333-3382.