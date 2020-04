La larga estadía del coronavirus no hizo más que complicar no sólo la situación sanitaria sino también la económica en nuestro país, y como consecuencia de ello, las empresas se encuentran con un pie en la quiebra. Por tal motivo, el gobierno pagará desde el mes que viene hasta el 50% de los salarios de abril de los empleados de las empresas del sector privado a través del Decreto 376/2020, donde se amplió el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ATP) que se había anunciado en las semanas anteriores.

El salario complementario consistirá en una suma —que será abonada a través de la Anses equivalente al 50% del salario neto del trabajador— no pudiendo ser menos que un salario mínimo, vital y móvil (16.875 pesos) ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750) o al total del salario neto correspondiente a ese mes.

Podrán acceder aquellas empresas que ya se habían inscripto en el programa a través de la página de la AFIP, de hecho, son más de 420.000 empleadores privados que se registraron para acceder al programa ATP y solicitaron asistencia para el pago de los salarios de sus trabajadores, lo que representa al 82% de los empleadores privados del país.

Estas empresas son las que estarán en condiciones de recibir este nuevo beneficio, luego de que los casos sean analizados por un Comité, integrado por varios ministerios. Pero desde el Gobierno ya anticiparon que serán pocas las que queden afuera.

Con todo, desde el Ministerio de Producción adelantaron que no descartan abrir una nueva etapa de inscripción para las empresas que no pudieron hacerlo durante las semanas anteriores.

“Estamos analizando toda la información para determinar cuáles son las empresas afectadas y a cuáles les corresponde este beneficio. Al ser tan grande la inscripción, entendemos que todas las empresas afectadas efectivamente ya se han inscripto pero si hubiera algún caso lo vamos a analizar”, explicó Matías Kulfas, ministro de Producción, en en diálogo con radio La Red.

Sale Repro, entra ATP

A partir de ahora, el programa reemplazará al programa Repro, donde las empresas previamente tenían que acreditar previamente los motivos de la caída en sus niveles de actividad que le impedían pagar sus salarios. “En procesos como el Repro, se requería que la empresa declare por qué estaba en crisis. Ahora la crisis es objetiva, no hay nada que explicar. La empresa dice tengo dos empleados y de manera automática el Estado, a través de la Anses, a partir de mayo le va depositar $16.000 por cada empleado”, ejemplificó Kulfas. Y destacó que ese aporte no es un crédito, ya que la empresa no debe devolverlo más adelante.

Con todo, fuentes del Ministerio de Trabajo anticiparon que la idea en la que trabaja el Gobierno es depositar el monto del salario que será cubierto por el Estado directamente en la cuenta sueldo o caja de ahorro, a través del CBU de cada trabajador.

“Se aprobó un refuerzo en el programa de asistencia al trabajo, para ampliarlo y simplificarlo en el mes de mayo, para los sueldos de abril. El Gobierno se hace cargo de pagar el 50% del salario de cada trabajador del sector privado de las empresas que han sido afectadas por la cuarentena, las que no hay podido funcionar o lo hicieron con un nivel bajísimo de actividad. Trabajadores de ocho de cada 10 empresas van a estar cobrando la mitad o un poco más del salario pagado por el Estado para afrontar esta emergencia", resumió Kulfas.

Preguntas recurrentes

¿Qué empresas pueden acceder a asistencia para el pago de salarios?

Las empresas que no hayan podido funcionar o lo hayan hecho con caídas en sus niveles de facturación durante al cuarentena que ya se inscribieron en el registro de la AFIP. Más de 420.000 empleadores privados se registraron (82% de los empleadores privados del país), pero el Gobierno no descarta reabrir el registro.

¿Qué porcentaje de los salarios privados cubrirá el Estado?

El salario complementario será equivalente al 50% del salario neto del trabajador, tomando el salario de febrero de 2020. El piso será un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y el tope dos salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750) o el total del salario neto correspondiente a ese mes.

¿Cómo cobrarán esa parte del salario los trabajadores?

Será a través de la Anses, pero la idea que está trabajando el Gobierno es que cada empleado reciba ese porcentaje del salario en su propia caja de ahora o cuenta sueldo.

¿Las empresas deben devolver luego al Estado la ayuda que recibieron para pagar los salarios?

No, ese dinero no debe ser devuelto más adelante, según detalló el ministro Kulfas.